Игорь Карнаухов арестован за демонстрацию экстремистской символики

15 августа 2024, 11:14

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Суд в Краснодаре арестовал на 10 суток местного жителя Игоря Карнаухова, признав, что посты на его странице в соцсети содержат демонстрацию экстремистской символики.

Как информировал "Кавказский узел", 13 августа стало известно, что житель Краснодара Игорь Карнаухов задержан за расклейку стикеров "Другой России Э.В.Лимонова", силовики усмотрели в его действиях демонстрацию экстремистской символики. 14 августа на Карнаухова был составлен протокол.

Суд в Краснодаре назначил 10 суток ареста Игорю Карнаухову в качестве наказания за демонстрацию экстремистской символики. Защита Карнаухова намерена обжаловать его арест, сообщил 14 августа телеграм-канал "Национальная правозащита".

На 10.50 мск 15 августа на сайте Первомайского райсуда Краснодара нет информации об аресте Игоря Карнаухова.

Напомним, после задержания Карнаухова за расклейку стикеров, на него был составлен протокол. Поводом для этого послужили посты на его странице в соцсети "ВКонтакте", на которых была изображена символика "Другой России Э. В. Лимонова" – гранаты-лимонки с молнией, которую силовики сочли символом запрещенной Национал-большевистской партии* (НБП*).

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению суда.

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