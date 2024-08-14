Краснодарец обвинен в демонстрации символики экстремистской организации

14 августа 2024, 21:49

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Силовики составили протокол на жителя Краснодара Игоря Карнаухова, сочтя демонстрацией экстремистской символики его публикацию в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Игорь Карнаухов задержан за расклейку стикеров "Другой России Э.В.Лимонова".

На Игоря Карнаухова силовики 13 августа составили протокол по статье о публичном демонстрировании запрещенной символики и (часть 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях и оставили в отделе на ночь до суда, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Поводом послужили публикации на странице Карнаухова во «ВКонтакте», на которых сотрудники полиции обнаружили символику «Другой России Э. В. Лимонова» — гранату-лимонку с молнией, которую сочли символом запрещенной Национал-большевистской партии** (НБП**). В «Другой России» настаивают, что этот символ не запрещен, говорится в публикации.

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* включены в реестр иностранных агентов.

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