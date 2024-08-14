14 августа 2024, 21:49

Краснодарец обвинен в демонстрации символики экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики составили протокол на жителя Краснодара Игоря Карнаухова, сочтя демонстрацией экстремистской символики его публикацию в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Игорь Карнаухов задержан за расклейку стикеров "Другой России Э.В.Лимонова".

На Игоря Карнаухова силовики 13 августа составили протокол по статье о публичном демонстрировании запрещенной символики и (часть  1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях  и оставили в отделе на ночь до суда, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Поводом послужили публикации на странице Карнаухова во «ВКонтакте», на которых сотрудники полиции обнаружили символику «Другой России Э. В. Лимонова» — гранату-лимонку с молнией, которую сочли символом запрещенной Национал-большевистской партии** (НБП**). В «Другой России» настаивают, что этот символ не запрещен, говорится в публикации.

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* включены в реестр иностранных агентов.

** организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению суда.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Листовки с Навальным дали повод силовикам обвинить супругов из Краснодара в экстремизме", "Суд арестовал краснодарскую скрипачку за лозунг в поддержку Украины", "Полиция добилась наказания для краснодарца за публикацию с радужным флагом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 августа 2024, 20:54

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