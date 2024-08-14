Нальчанин заподозрен по делу о вербовке в ИГ*

14 августа 2024, 14:02

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Житель Нальчика подозревается в вербовке знакомого в террористическую организацию, сообщили следователи.

Житель Нальчика стал подозреваемым по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию), сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, мужчина, "разделяя цели и задачи международной террористической организации «Исламское государство»"* "в ходе неоднократных бесед убеждал своего знакомого примкнуть и стать активными участником указанной организации", говорится в публикации.

Задержан ли подозреваемый, следователи не уточнили. Часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

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* террористическая организация, запрещенная в России.

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