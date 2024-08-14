14 августа 2024, 14:02

Нальчанин заподозрен по делу о вербовке в ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Нальчика подозревается в вербовке знакомого в террористическую организацию, сообщили следователи.

Житель Нальчика стал подозреваемым по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию), сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, мужчина, "разделяя цели и задачи международной террористической организации «Исламское государство»"* "в ходе неоднократных бесед убеждал своего знакомого примкнуть и стать активными участником указанной организации", говорится в публикации. 

Задержан ли подозреваемый, следователи не уточнили. Часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

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* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Астраханской области заподозрен в призывах к терроризму", "Житель Астраханской области оштрафован за призывы к терроризму", "Астраханец осужден за финансирование терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 августа 2024, 14:53

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