Жители горного села в Дагестане рассказали о последствиях схода селя

12 августа 2024, 22:24

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Дорога в село Ланда Тляратинского района заблокирована селем, сообщил Дагавтодор. После ливней пострадали дороги и в другие находящиеся поблизости села, но в селе Ланда есть медработник и запас продуктов, рассказали сельчане.

"Дагестанавтодор" сообщил 11 августа в своем телеграм-канале, что в результате прошедших ливневых дождей на автомобильной дороге местного значения Ланда - Балагида – Харада на участке с первого по второй километр произошел вынос селевых масс на проезжую часть.

"Дорога закрыта. Ведутся работы по расчистке. Ориентировочное время открытия движения – 18.00 13 августа 2024 года", - сообщил Дагестанавтодор.

В селе Ланда проживает около 400 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" выходец из села Ибрагим. В Тляратинском районе население мононационально, проживают аварцы. Местные жители занимаются в основном сельским хозяйством, держат скот. Молодежи в селах очень мало, она уезжает на заработки в города, рассказал он.

"В последний месяц регулярно идут сильные ливни, дорога в село постоянно размывается. Проблем с обеспечением продуктами в настоящее время нет", - рассказал мужчина.

В селе есть фельдшерско-акушерский пункт, где медработник может оказать необходимую медицинскую помощь, рассказал местный житель Магомед. Что касается близлежащих сел, то во многих от ливня и селей также частично пострадали дороги, отметил он.

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