Грузинские аналитики оценили риски для порта Анаклия

07 августа 2024, 21:20

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Россия уже активно присутствует в Черном море, так что новая ее локация в Очамчире вряд ли скажется на безопасности порта Анаклия, предположил бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти. Отсутствие стабильных отношений России с соседними странами несет опасность для порта Анаклия, возразил бывший депутат Давид Дарчиашвили.

Как писал "Кавказский узел", 12 января секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил, что пункт базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе может начать работу уже в этом году. На пункте базирования будут запасы горюче-смазочных материалов, сменяющийся личный состав и условия для отдыха экипажей судов, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" российские военные эксперты Василий Дандыкин и Андрей Кошкин. Если российская база в Очамчирском районе будет задействована в военной операции на Украине, не исключены удары по этой территории, расположенной вблизи от линии разграничения с Грузией, указали тбилисские аналитики. Власти Грузии ничего не предпринимают, чтобы воспрепятствовать строительству военного объекта, подчеркнули они.

6 октября 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что подписано соглашение с Россией о размещении в Очамчирском районе пункта базирования военно-морского флота. Размещение российской базы может привести к тому, что Абхазия окажется втянутой в российско-украинской конфликт, указал журналист Роин Агрба. Появление этой базы повысит безопасность Абхазии, предположили политолог Нателла Акаба и лидер ветеранской организации лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия.

Представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти считает, что военно-морская база не окажет влияния на порт Анаклия. "Россия присутствует в Черном море, и оно останется частично российском морем. Вряд ли военная база повлияет на целесообразность строительства порта, поэтому 30 километров роли уже не играют. Если Россия решит бомбить, то она может это делать и из Сочи. Если Россия будет со всеми воевать, то уже не имеет значение количество километров", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в случае отсутствия военных действий порт в Анаклия окажет только положительное воздействие на экономику Грузии, а само наличие базы не скажется на его функционировании.

Строительством порта Анаклия займется китайская компания, находящаяся под американскими санкциями, что еще больше отдалит Грузию от США, заявили грузинские оппозиционеры и активисты. Выбор китайской компании был сделан в противовес США, но при этом власти не учли все риски, указал бывший госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Жгенти отмечает, что с Китаем нужно развивать отношения, но возможны сложности. "Там, где Китай вкладывает инвестиции, он начинает оказывать влияние на политические процессы и фактически управляет этими странами. В этом больше проблем, чем присутствие России. Если не будет войны, то наши западные партнеры могут договорится с Россией лучше, чем Китай", - считает он.

По его мнению, сейчас сложно прогнозировать, какая будет ситуация в порту Анаклия через пять или десять лет.

Бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили также подчеркнул, что у России нет стабильных, нормальных отношений с соседними странами, что создает опасность для "важнейшего и перспективного порта".

"Инвестор и международные коммерческие круги, которые теоретически могут заинтересоваться портом Анаклия, будут стараться находить другие пути, чем зависеть от доброй воли российских военных. Все может произойти - либо оттуда, или в него выстрелят, все это рядом. Непосредственно в Анаклию не будут целиться, если в Очамчире будут вестись военные действия в любом направлении, то и Очамчира тоже будет подвержен атакам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, при таких условиях китайским компаниям может быть невыгодно участвовать в проектах в Грузии. Тем более когда неизвестно будущее Анаклии – изменится ли власть в результате парламентских выборов осенью 2024 года, и захочет ли новая власть заниматься проектом развития порта.

Он обратил внимание, что западные партнеры Грузии не приветствуют участие китайских компаний в проекте порта. Также неизвестны детали соглашения с китайской компанией по управлению портом – обратим или необратим процесс, на каком он уровне. "Я не исключаю, что китайской компании могут отказать в управлении портом или сама компания может отказаться. Эти китайские структуры, попавшие под санкции, хватит ли у них возможностей для развития порта?" - сказал Дарчиашвили.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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