Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о шпионаже

05 августа 2024, 14:09

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Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Кабардино-Балкарии, признав его виновным в передаче Службе безопасности Украины сведений о российской армии.

Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), сообщила Генпрокуратура.

По данным суда, мужчина был завербован представителем Службы безопасности Украины и с апреля по июнь 2022 года в Харьковской области собирал сведения о передвижении военных и расположении блокпостов российской армии "и передавал их непосредственному куратору".

"С декабря 2022 года по июнь 2023-го обвиняемый, находясь на территории г. Нальчика, изыскивал возможность продолжить конфиденциальное сотрудничество с представителями Службы безопасности Украины, однако не смог реализовать свой преступный умысел в связи с задержанием", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Статья 276 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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