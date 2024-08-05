05 августа 2024, 13:00

Два жителя Азова арестованы по делу о попытке теракта

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Заключены под стражу два жителя Азова, в том числе подросток, подозреваемые в поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге.

Силовики задержали 20-летнего и 17-летнего жителей Азова по уголовному делу о попытке теракта (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ; предусматривает до 20 лет лишения свободы). Они подозреваются в поджоге трансформаторной подстанции а железнодорожном перегоне «Батайск-Азов», сообщило сегодня в своем телеграм-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"В ходе допроса задержанные рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, которое им перевёл неустановленный куратор на электронный кошелёк. Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации.

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Примечание:

"Житель Ставрополья осужден на 15 лет по делу о подготовке теракта", "Дошло до суда дело о поджоге военкомата в Горячем Ключе", "Паскарь осужден на 8,5 года лишения свободы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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