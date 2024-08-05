Два жителя Азова арестованы по делу о попытке теракта

05 августа 2024, 13:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу два жителя Азова, в том числе подросток, подозреваемые в поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге.

Силовики задержали 20-летнего и 17-летнего жителей Азова по уголовному делу о попытке теракта (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ; предусматривает до 20 лет лишения свободы). Они подозреваются в поджоге трансформаторной подстанции а железнодорожном перегоне «Батайск-Азов», сообщило сегодня в своем телеграм-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"В ходе допроса задержанные рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, которое им перевёл неустановленный куратор на электронный кошелёк. Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.