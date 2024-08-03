03 августа 2024, 21:33

Семь бойцов из Буйнакского района убиты на Украине

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Камиль Нажмутдинов, Имамутдин Хункерханов, Халид Ризванов, Сайпулла Магомедов, Вугар Азаров, Салим Сунгуров и Камиль Салахов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 974 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Амир Хасаев стал 967-м бойцом из Дагестана, смерть которого в ходе военной операции на Украине подтверждена официально.

Камиль Нажмутдинов, Имамутдин Хункерханов, Халид Ризванов и Сайпулла Магомедов (19 июля упоминался администрацией Буйнакского района как Сайпула Магомедов), убитые в военной операции на Украине, награждены орденами Мужества посмертно, сообщила администрация Буйнакского района 29 июля в своем Telegram-канале.

10 июля, отчитываясь об участии родных бойцов во встрече с главой Дагестана, районные власти сообщили, что в военной операции на Украине убиты Вугар Азаров, Салим Сунгуров и Камиль Салахов.

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 974 бойца из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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