Жители станицы Лысогорская потребовали обеспечить их водоснабжением

01 августа 2024, 12:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В станице Лысогорская около 10 лет актуальна проблема с водоснабжением, а многочисленные обращения в различные инстанции не дают результатов, пожаловались местные жители. Они пригрозили акцией протеста. Чиновники в ответ заявили, что водоснабжение Лысогорской будет налажено не раньше конца текущего года.

Жители Лысогорской записали видеообращение к Путину

31 июля в телеграм-канале "Георгиевск" опубликовано видеообращение жителей станицы Лысогорская к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и президенту России Владимиру Путину. Авторы обращения, числом более 30 человек, заявили, что отказываются идти на выборы губернатора, так как в станице годами не решается вопрос водоснабжения. Жители написали "сотни обращений", но "приходят одни отписки", заявили участники видеообращения.

"Для вас (губернатора) существует Арзгирский район, Нефтекумский район, Минераловодский район, Апанасенковский район, а где станица Лысогорская?" – задается вопрос в видео. Жители много лет ждут проведения воды из Малки, но этого не происходит, в между тем в Лысогорской постоянно нет воды, ее дают только ближе к ночи. И воду приходится покупать ежедневно в большом количестве, так как пить ту, которая подается, невозможно, указали жители. Также нечем поить скотину, и поэтому скотину жители не держат. "Мы возмущаемся, мы требуем принять меры и провести воду", – заявили участники видеообращения. Местная администрация – это "для галочки", говорится на видео: "Не хотите работать – уходите, дайте возможность другим, кто работать хочет", – подчеркнули авторы видеообращения.

В тот же день жителям объявили, что вечером в сквере у Дома культуры, где было записано видеообращение, состоится встреча с главой Георгиевского муниципального округа, к которому относится станица Лысогорская, и другими чиновниками.

В 19.15 мск в сквере уже было много людей, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Как лето – у нас проблема, воды нет. В этом году вообще завал. Привозит водовоз воду, и мы набираем – пятилитровки, у кого что. Еще водитель говорит: "Что это вы так много воды набираете?" А мне надо постирать! На самом деле, это круглый год, проблемы с водой. Летом особенно, но и зимой мы без воды сидим. И так уже много лет. Мне уже надоело, и я поучаствовала", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" перед собранием местная жительница Мария Савостина, которая принимала участие в записи видеообращения.

Она отметила, что неоднократно писала жалобы на плохое водоснабжение. "Они всё переправляют на Ставрополь, со Ставрополя отправляют сюда, в "Водоканал". Женщина показала ответ на ее последнее обращение в прокуратуру Георгиевска, которая, по ее словам, направила ее жалобу в Ставрополь, а Ставрополь перенаправил в местный филиал "Ставрополькрайводоканала".

"Возникающие перебои в водоснабжении станицы вызваны снижением дебета родникового водозабора в жаркий период и увеличением расхода воды потребителями на полив приусадебных участков", – говорится в ответе местного "Водоканала" Савостиной, датированном 18 июля 2024 года. Решением проблемы водоснабжения Лысогорской будет строительство водопровода с подключением от Малкинской системы подачи воды, отмечается в документе. (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По словам жителей, вода появляется, но только ночью, и она плохого качества, пить ее нельзя. В разных частях села вода появляется в разное время, начиная с 21-22 часов. Позже всего – на улице Верхней. Зимой подобные проблемы тоже бывают, отметили собравшиеся.

Жительница улицы Кирова Татьяна рассказала, что на их улице вода появляется поздно. "Иногда в 11 вечера, иногда в 5 утра. И это каждый год – с мая до октября. Хотя и зимой с водой плохо, ее не бывает, но летом совсем. Вот и приходится стирать либо поздно ночью, либо рано утром", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Татьяна отметила, что проблемы с водой в станице как минимум 10 лет. При этом на их улицу водовозка не приезжает: "Нам приходится самим ездить в поселок Нижнеподкумский, там есть колонка, набираем, привозим. Ну хорошо, а стирать нам как?" – задалась она вопросом.

Жители ждут подключения от Малки 30 лет, пожаловалась другая местная жительница Надежда Харина.

"Я президенту писала и каждый год звонила на прямую линию. В 2022 году обращалась туда, мне ответили, что в 2023 году обновят проект и в 2024 году у нас будет вода. 2024-й кончается, где вода? И конь не валялся! Они нам 30 лет лапшу на уши вешают, и всё. Воды нет, вообще нет в последнее время! И она если течет, то техническая, а мы платим как за питьевую! Весной вообще коричневая шла! И зимой, и летом - только техническая вода. Мы просили, чтобы "Водоканал" хотя бы снабжал (питьевой водой) школу и садик, что ж мы детей травим? Дети бутылки с собой носят в садик. Может "Водоканал" сделать хорошие фильтры и нам чистую воду качать? И откуда они нам качают, там ведь даже ничего не огорожено, там бараны, коровы – всё затолкли, загадили! Ничего не охраняется. И нам такую воду качают. Да там одного дня хватит, чтобы всю станицу отравить", – сказала Харина корреспонденту "Кавказского узла".

Мало того, что приходится платить за техническую воду как за питьевую, так еще из кранов идет воздух. Счетчик этот напор фиксирует, и приходится буквально "платить за воздух", посетовала она.

"Открываешь кран, а там шипит. Воздух идет, счетчик мотает, нам потом счета приходят", – подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель улицы Комсомольской Вадим.

"В 2017 году было решение суда по проблеме воды. Что в 2024 году мы уже должны быть с водой. Я ходил в Роспотребнадзор, спрашивал, мне там отвечали, что они ничего сделать не могут, ждите, мол, 2024 года. 7 лет дали администрации для того, чтобы эту проблему решить. Но проблема так и не решена, решение суда не выполнено. И никто за это не отвечает! А это уголовная статья, статья 315, неисполнение решения суда", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник видеообращения Анатолий Лаптев.

Он пояснил, что жители решили записать обращение к Путину, потому что "надоело". "Народ уже возмущен. Куда ни обращайся – одни отписки! Что мы ни делаем, одни отписки, и отписки, и отписки. Они берут письма стандартные и рассылают всем – и сами же путают названия, кому они отвечают. И всё под копирку. Поэтому мы обратились к Путину", – сказал Лаптев.

По его словам, на улице Победы, где он живет, вода течет "тонюсенькой струйкой". "Но мы так же идем в магазин и постоянно платим немалые деньги за питьевую воду, потому что эту пить нельзя", – добавил Лаптев.

"Это больная тема", – воскликнула жительница улицы Меркушина Елена. "Мы столько лет без воды! Ни помыться, ничего. А у людей дети! А пожилые люди? Я вот сейчас шла на собрание, и пожилые соседки тоже мне сказали, чтобы я передала, что воды нет, и к нам даже бочка не едет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Обсуждение в сквере около Дома культуры проходило очень активно, часть собравшихся высказывалась крайне эмоционально, а другая часть их поддерживала. Между собой люди тоже общались почти криком. Ситуация была напряженная.

Встреча станичников с чиновниками прошла на эмоциях

К 19.30 мск прибыли представители власти, и жители переместились на площадку перед входом в Дом культуры.

"Что касается проектно-сметной документации. Действительно, у министерства жилищного хозяйства в планах было проектирование (водопровода из Малки в станицу Лысогорская) в 2023 году. Но был секвестр [сокращение] бюджета в связи со специальной военной операцией. Большинство бюджетных денег были сняты не только с Лысогорской, не только с проектирования", – начал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев. Дальше он говорить не смог, так как жители станицы перебили его и стали кричать.

"Это сколько лет уже длится!" – воскликнула одна из местных жительниц. "А разве на 2022 год уже не было проектно-сметной документации? На вашей странице об этом было написано", – отметила другая жительница станицы. "Как это вообще связано, СВО и жилищно-коммунальное хозяйство?" – спросила еще одна местная жительница.

Собрание происходило бурно, станичники то и дело срывались на крик. На призывы вести себя спокойнее, отвечали: "Да просто накипело уже", "У нас ведь это болит".

Зайцев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что он имел в виду. "Во время СВО начались санкции. На 2023 год планировалось проектирование, и были деньги предусмотрены на это, 13 миллионов, это всё зафиксировано. Но те деньги были отозваны. Когда пошли санкции, пошел сбой в оплате налогов. И пошла угроза неисполнения бюджета. Я не о том, что пошли какие-то платежи на СВО. Нет, была угроза неисполнения бюджета края, все стройки были приостановлены, деньги были отозваны. И сейчас деньги выделили из резервного фонда", – сказал он.

Когда станичники немного утихли, слово взял замминистра ЖКХ Ставропольского края Максим Терентьев. "Давайте ситуацию обсудим, как она есть сейчас, как она фактически сложилась. То, что до этого было, мы уже изменить не можем", – ответил он на претензии местных жителей. "По поручению губернатора мы уже выпустили распоряжение о заключении контракта на проектирование. Это проектирование началось", – сказал Терентьев. Однако он был также перебит собравшимися. "Комедия!" – воскликнул один из станичников. "Это предвыборное! Точно предвыборное!" – заявил другой местный житель.

Пока жители несколько минут громко возмущались, Максим Терентьев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что разработка проекта уже фактически началась. "После того, как губернатор выпустил распоряжение, мы сразу же соблюли процедуру доведения лимита. Нам Минфин уже перечислил деньги на МинЖКХ. И мы готовы до конца следующей недели официально заключить контракт на проектирование, но уже с июня проектанты приступили к работе", – сказал он.

На вопрос о том, как власти могли приступить к работе, если контракт еще не заключен, Терентьев ответил: "Контракт заключается, согласно законодательства, прямой. И поэтому мы заранее, при составлении распоряжения, узнали, что они минимальную цену предложили, и выбрали их. Они в максимально короткий срок за минимальные деньги выполнят эту работу", – пояснил замминистра.

"Мы точно знаем, что проект этот будет, до конца 2024 года, и это будет проект с продолжением, а не тот, который сделали и положили на полку", – подчеркнул он.

Собравшиеся станичники опять обратились к Терентьеву и стали эмоционально спрашивать, почему вода идет техническая, а платят они за нее, как за питьевую, можно ли хотя бы на социальные объекты – школу, детсад, больницу – подавать питьевую воду. Терентьева буквально завалили вопросами. "В министерстве ЖКХ сейчас абсолютно новая команда, у нас всё по-другому, мы беремся за какие-то работы – и доводим. Например, в (селе) Верхнерусском нам удалось решить проблему. То есть мы занимаемся", – сказал заместитель главы МинЖКХ.

"Если вы занимаетесь, скажите, пожалуйста. Вот у нас вода – с речки как бы наполняется каптаж. Звоню в "Водоканал", спрашиваю, почему нет воды – "Каптаж не наполняется". Но каптаж – это же такая яма, где оборудование стоит, насос. Но у нас в речке-то есть вода. Можно построить, пока этого (водопровода с Малки) нет, пока не сделают нам воду, еще один каптаж, чтобы мы были хотя бы с технической водой? Ответьте нам", – спросила Терентьева одна из жительниц станицы.

Терентьеву ответить не удалось, потому что окружившие его люди одновременно описывали ему бедственную ситуацию с водой. "А старый проект что, уже не действителен?" – спросил его один из участников встречи. "Инженерные изыскания действуют 2 года", – ответил Терентьев.

Далее было решено переместиться внутрь ДК, в актовый зал, для удобства общения, так как людей собралось много – судя по заполненности рядов в актовом зале, не менее 150 человек. Собрание и там проходило очень бурно, люди то и дело начинали кричать. Внутри в течение первых 30 минут не был установлен микрофон, и каждый выкрикивал свое, а ответы чиновников слышны не были, и общение не было продуктивным.

"Губернатором выделены средства из резервного фонда специально на выполнение работ по проектированию водоводов на станицу, которые полностью обеспечат все потребности жителей. Выделено около 30 миллионов рублей, проектировщиками уже начата работа, составлено техническое задание. Согласно ТЗ, мы бурим дополнительные скважины из Малкинского месторождения, которое питает регион КМВ и город Георгиевск. Эти две скважины призваны, чтобы конкретно осуществить качественное водоснабжение в Лысогорскую", – сказал собравшимся Терентьев.

"К концу 2024 года выполним проект. Проектировщик – серьезная организация из Москвы. Мы привлекли лучших специалистов. Нам обещают, что все работы будут выполнены в срок. Однако на этом не останавливается работа. После того, как будут выполнены расчеты, произведены технические решения, губернатором также из резервного фонда будут выделены средства уже на строительно-монтажные работы", – добавил он.

"Это через сколько лет примерно?" – спросила одна из жительниц станицы.

После этого опять начался шум. "Перед теми выборами губернатор обещал то же самое", – выкрикнул один из жителей. "Как выборы, так обещают, выборы прошли – всё кончилось", – заявила другая участница встречи.

"Сегодня мы имеем официально опубликованный документ", – ответил Терентьев. "А где этот документ?" – послышалось из зала. "Привезите нам этот документ, покажите! Это всё слова!" – заявил другой присутствующий в зале упреки.

Станичники обвинили чиновников, что те приехали на встречу неподготовленными.

На сайте правительства Ставропольского края 14 июня было опубликовано распоряжение губернатора от 13 июня 2024 года, в котором говорится, что в целях обеспечения населения станицы Лысогорская качественным и бесперебойным водоснабжением министерству финансов края поручается выделить в 2024 году из резервного фонда министерству ЖКХ 45,3 млн рублей на обеспечение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, проведению экспертиз по объекту "Водоснабжение станицы Лысогорская Георгиевского муниципального округа". Подрядчиком, согласно распоряжению, определяется ООО "Комплексные проекты в экологии и энергетике".

"Хорошо, а до конца 2024 года мне ребенка чем мыть?" – выкрикнула одна из жительниц Лысогорской.

"30 миллионов на проектирование (Терентьев заявил на собрании про 30 миллионов, информация про 45,3 миллиона – из распоряжения губернатора, на собрании она не звучала, – прим. "Кавказского узла") – вам не кажется, что это слишком большая сумма?" – задался вопросом другой станичник. "Причем проект-то уже был" – добавила другая жительница Лысогорской. "Что вы улыбаетесь? Мы все взрослые люди и понимаем, что это такое", – сделал еще один присутствующий замечание чиновникам. "Сколько миллионов уже надо было на это проектирование! А теперь другое проектирование. Что это такое творится?" – возмутился другой участник встречи.

Далее около 15 минут собрание не было эффективным, присутствующие в зале кричали, чиновники общались с теми, кто подходил к ним с вопросами. В целом всё было не организованно, и некоторые станичники даже ушли из зала.

"А почему мы за воздух платим? Техническая вода, и еще мы платим даже не за нее, а за воздух!" – выкрикнула одна из жительниц. "У вас сейчас поставили фильтры, у вас вся вода питьевая", – сказал Терентьев. Это вызвало бурную реакцию среди людей, нервный смех. "Прокуратура установила, что вода питьевая", – настаивал Терентьев. "Вот вы сейчас рассказываете, а вы даже не ознакомились с проблемой", – заявил один из жителей. "Вы вот ехали к нам, смотрели анализ нашей воды, именно по Лысогорской?" – спросила другая местная жительница.

Согласно ответа из Роспотребнадзора от 7 июля 2024 года одной из жительниц Лысогорской (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") ведомство установило, что качество воды, подаваемой в станицу, "не соответствует гигиеническим нормативам по ряду санитарно-химических показателей: содержание общей жесткости, нитратов, сульфатов, сухого остатка". "Межрайонным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю №3 регулярно принимаются меры административного реагирования в отношении ГУП СК "Ставрополькрайводоканал". Юридические и должностные лица ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" ежегодно привлекаются к административной ответственности в виде штрафов в соответствии с КоАП РФ", – сказано в документе. В январе 2024 года была проведена внеплановая проверка Лысогорского водопровода, в результате чего было установлено, что "вода источников и, соответственно, питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека". За выявленные нарушения ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" привлекли к административной ответственности в виде штрафа, отмечается в ответе ведомства.

"Скажите, пожалуйста, пока решается вопрос с проектом, как жить станичникам? Лето еще продолжается, не факт, что на следующее лето вода будет. Как нам жить? Водовозка – это не решение проблемы", – заявил один из участников собрания. "Да к нам не едут водовозы! У нас дороги нет!" – напомнила другая жительница станицы. "Раньше у нас проходили две канавы, и у людей хотя бы в колодцах вода была. А сейчас... Неужели так тяжело почистить эти канавы, чтоб у людей хотя бы в колодцах вода была?" – спросила еще одна местная жительница.

Собравшиеся кричали, выражали возмущение, перебивали друг друга. Диалог не складывался.

Одна из жительниц станицы заявила, что, раз воды нет, надо разорвать договоры с "Водоканалом" и не платить. "Вы за всех не решайте! Давайте так – у вас половина станицы с водой, а половина без воды", – сказал ей в ответ директор филиала "Южный" ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Альфред Зинатуллин. "У кого это вода есть, "у половины станицы"?" – спросила другая местная жительница.

"Мы же знаем, где есть вода, где нет. Часть станицы у них с водой, (улица) Верхняя – без воды. И мы знаем, куда мы подвоз делаем", – пояснил Зинатуллин корреспонденту "Кавказского узла". На вопрос о том, все ли жители обеспечены подвозом воды, ведь есть жалобы, что не все, он ответил: "Водовозка работает одна на станицу, с 15.00 и до позднего вечера. Откуда есть заявки, туда она приезжает. Надо подать заявку в аварийно-диспетчерскую службу Георгиевского водоканала".

Кроме того, он прокомментировал качество воды: "Здесь не признана вода технической, здесь вода питьевая. Администрация если признает ее технической, то она будет технической, но они не признали. Это в их компетенции".

Через полчаса после начала собрания, подключили микрофон, и мероприятие стало более организованным. Еще раз выступил Терентьев и сказал, что проект должен быть готов до конца 2024 года, после чего предполагается строительство, но на сегодня трудно сказать, сколько времени оно займет. "По словам специалистов – ориентировочно до года", – уточнил он.

К микрофону вышла местная жительница и спросила: "А что нам делать сегодня? Вопрос остается открытым. Через год вода будет если, слава Богу, но что нам делать сегодня? У нас садики на грани закрытия. У нас не искупаться, ничего не сделать. Как нам быть сегодня?".

"На тот момент, когда строились сети, станица была обеспечена водой родникового происхождения", – взял слово главный инженер участка водоснабжения "Георгиевский" Сергей Мещанинов. "Здесь у нас находятся пять родников, мы их регулярно чистим, но это результата большого не дает, потому что дебет родников в летний период уменьшается. Когда сети строились, в деревне было всего 5000 населения, а сейчас 12 000" – пояснил Мещанинов. Далее его перебили возмущенные жители: "Не рассказывайте", – выкрикнул один из станичников.

Мещанинов продолжил, озвучивая те же положения, которые уже озвучивались в ответе "Водоканала" Марии Савостиной.

"Дебет родников упал. И у всех у вас огороды, естественно, идет полив...". Далее его опять перебили жители. "Золотой огород будет, этой водой поливать!" – заявила одна из участниц собрания. "Почему у людей появляется в послевечернее время вода? Потому что закрывается полив", – настаивал Мещанинов. Это вызвало бурю возмущения. "Эта вода дорогая! Легче купить тогда, чем этой водой поливать!" – воскликнула одна из жительниц. "Вы говорите, что люди поливают огороды. Сколько стоит кубометр воды? 75 рублей. Вы что думаете, что люди – дураки?" – спросила другая жительница станицы.

"Вы говорите, что 5000 человек было раньше? Это было при колхозе, колхоз был ударный. Почти в каждой семье была корова, были свиньи. Сейчас ни у кого нет их! Вы о чем говорите? 12 тысяч человек, но хозяйства у людей нету!" – продолжила она. "Вы знаете, что у нас приезжает водовозка, и кто-то, у кого есть пара коз, курочки, выставляет все баклажки, все бочки, а водитель стоит и матерится на него – "Куда ты столько хапаешь! Хозяйство сколько воды забирает", – указала женщина. "Мы ничего не поливаем, воды нет, ее просто нет! И поливать нам нечего!" – выступила еще одна местная жительница.

"Ну объясните тогда, каким образом тогда вода появляется (вечером)?" – спросил Мещанинов.

После этого собравшиеся опять начали кричать.

"Сейчас лето очень засушливое. Вот в прошлом году – столько дебетов по родникам мы никогда не теряли", –- указал Мещанинов. "В Незлобной (станице, расположенной неподалеку от Лысогорской) не засуха, а тут засуха!" – возмутился один из участников встречи.

Подвоз воды осуществляется регулярно, сказал Мещанинов. Можно адресно оставить заявку на подвоз воды в "Водоканале", добавил он. Но любое высказывание любого из присутствующих чиновников тонуло в возгласах возмущения – люди не могли сдерживаться.

"Да он неделю к нам не едет! Я его неделю вызываю! Четыре дня он ко мне ехал, так и не доехал, у меня маленький ребенок!" – пожаловалась жительница Лысогорской.

Слово взяла еще одна местная жительница. "Я позвонила в "Водоканал", мне предложили, что привезут воду, и я задала вопрос: "У меня шестеро детей, плюс я и муж, вы приедете, и мне найти тару, куда вы всю свою воду сольете?" <…> Постирать – проблема, приготовить – проблема, помыть посуду после того, как ты на эту семью приготовил покушать – проблема. И вы говорите о том, что кто-то поливает огороды? Лично у меня все цветы высохли. Мне поливать их нечем", – заявила она.

Даже смыть унитаз – проблема, подчеркнула жительница станицы.

"Если это выставят губернатору, то эти люди получат наказание от губернатора, что они неподготовленные приехали сюда", – сказала другая местная жительница Наталья Касимова. Приехавшие чиновники не могут ответить ни на один вопрос, отметила она.

Участники собрания отреагировали аплодисментами.

"Вопрос надо решать! Можно же сделать еще один каптаж? Это не такие большие деньги. И делайте нам канавы! Хотя бы наполнятся колодцы" – закричала одна из жительниц. "Оплатите нам скважины", – предложила другая жительница станицы.

"Скажите, пожалуйста, 30 миллионов на проектную документацию, не на проект, а на проектную документацию – это не многовато?" – опять спросили из зала. "Это определяют проектировщики", – ответил Зайцев.

Собрание в целом проходило шумно и в спорах, люди постоянно кричали.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, как в итоге будет решена текущая проблема с отсутствием воды, Мещанинов ответил, что подвозом воды, который осуществляется по заявкам, и что объемы подвозимой воды будут увеличены. "Мы пытались перехватить, увеличить дебет родников, перехватить там, где они вытекают, увеличить дебет этого источника, но на данный момент они просто исчезли, сейчас в балках нет воды, которая свободно текла. Поэтому здесь и желание есть, но нет возможности: вода ушла", – сказал он.

Слово взяла местная жительница Людмила Дронова. "Про проекты. Ну сколько можно нулевой цикл гнать? Эти проекты уже считаны-пересчитаны. Если трубы удорожились, возьмите калькулятор и пересчитайте. Вот и всё. А эти деньги (выделенные на проектирование) пустите на реальное решение наших проблем", – призвала она.

Дронова отметила, что с жителями "играют в правовой футбол". "Наши обращения, несколько, прокуратура отослала в МВД, а МВД отдало их участковому! А наш Данил, он переехал, что ли, из станицы, или что, но он написал, что не видит никаких нарушений. Как это так? Так они перекидывают письма, и в итоге это отдается на участкового? Надо реально смотреть на вещи и решать, а не приезжать, чтобы только бла-бла-бла", – заявила Дронова.

Присутствующие в зале отреагировали аплодисментами.

Слово взял Зайцев, отметив, что про проект водопровода рассказал Терентьев, а про подачу воды пояснил Мещанинов. "Понимаете, вот так вода не появится – здесь и сейчас, завтра", – сказал он.

"Вопрос в другом заключается. Сейчас нам что делать? Ваше предложение – нам что делать?"– спросил один из жителей Лысогорской.

"Мы можем говорить о подвозе, об усилении подвоза воды. Пока не решится проблема централизованного водоснабжения", – ответил ему Зайцев.

"Вот я на Верхней живу. У меня вода идет, может быть, в 2 часа ночи, струйкой, и она там идет с воздухом. Я пошел в том месяце платить – 37 кубов! И надо платить, а то приедут и вообще отрежут воду. Вы говорите, есть резервуары, а что делать – не знаете. Ну, фурами пополняйте резервуары! Возите воду большими машинами! К нам приезжает этот трехтонник (водовозка) – и мне выходить, детей выстраивать в ряд и – "Давайте, дети, купайтесь"? Вы приходите домой, у вас, наверное, проблем нет, открыли кран – попили, искупались. А я набрал воды с вечера, если она натекла, а днем она уже зацвела, она зеленая в баклажке стоит!" – заявил еще один житель станицы.

Зал также отреагировал аплодисментами на его слова.

Присутствующие в зале выкрикивали фразы о готовности перекрыть трассу, не платить за воду, пока не наладят ее подачу.

"Мы ситуацию разъяснили, в этом году будет проект, в следующем строительство", – сказал Зайцев.

"В следующем году понятно, вы сейчас обеспечьте нас водой" – продолжил настаивать один из станичников.

"Сегодня обеспечение идет подвозом, уже принято решение, мы добавим 10-тонный КамАЗ (на подвоз)", – ответил Зайцев. И, несмотря на множество предложений от жителей, других вариантов разрешения проблемы раньше, чем через год, чиновники так и не предложили.

Станичников не удовлетворила встреча с чиновниками

Собрание продолжалось около полутора часов. Когда люди стали расходиться, по дороге продолжая обсуждать ситуацию, корреспондент "Кавказского узла" задал вопрос нескольким жителям, вышедшим из ДК, какое у них впечатление от собрания.

"20 лет назад положили трубу, она с тех пор лежит, а мы каждый раз слушаем, как они говорят: "Завтра, завтра, завтра". Это говорильня, всё это не вызывает доверия. Они приехали, потому что выборы скоро, вот и всё", – посетовал станичник Николай.

"Мы все грамотные люди. Вот у вас дом, вы его строили, строили, а потом заморозили. Но у вас проект же этого дома остался? Ну, может, нужно слегка подкорректировать под новые расценки, но не так же, как мы теперь слышим. Я это связываю с коррупционной составляющей", – добавил он.

"Мы очень разочарованы, и нам такие собрания не нужны. Мы ждали, что они приедут с конкретными датами решения нашей проблемы. Хотя бы временные какие-то предложения услышать. Но они и этого не сделали", – отметила жительница Марина.

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