Жители ставропольской станицы заявили о бойкоте выборов губернатора из-за проблемы с водоснабжением

31 июля 2024, 19:35

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Чиновники обещали решить проблему с водоснабжением станицы Лысогорская Георгиевского округа к 2021 году, но регулярного водоснабжения нет до сих пор, ее дают только в ночное время, заявили участники видеообращения к президенту России. Они отказались участвовать в выборах губернатора Ставрополья, подчеркнув, что в ответ на обращения к главе края приходят только отписки.

Жители станицы Лысогорской Георгиевского городского округа записали видеообращение к Владимиру Путину. Как следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Георгиевск", местные жители сообщили президенту, что у них много лет не решается проблема с водой. "Воду дают только в девять вечера. Каким образом нам мыть ребенка, каким образом нам пить? Мы покупаем воду, каждый день мы тратим на эту воду 300 рублей, давайте подсчитаем, сколько это будет за месяц. Мы требуем провести воду", - заявила одна из местных жительниц.

По словам жителей станицы, проблема особенно обострилась летом,с приходом жары. "Давайте какой-то временный водовод. Да , сложные погодные условия, и дождей нету, но давайте же как-то решать проблему" - призвала одна из участниц видеообращения.

Участники видеозаписи рассказали, что проблема сохраняется с 2017 года, решить ее власти обещали еще в 2021 году, но ничего не меняется, а решения судов по этому поводу не исполняются.

Они связали происходящее с отсутствием действий властей.Сельчане сообщили, что не раз обращались по этому поводу к губернатору Ставропольского края, но "приходят одни отписки". "Мы отказываемся идти на выборы губернатора" - заявили сельчане хором.

Для участия в выборах губернатора Ставропольского края, который пройдут 6-8 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: действующий губернатор Владимир Владимиров («Единая Россия»), Виктор Гончаров (КПРФ), Александр Кузьмин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Борис Оболенец («Новые люди»), Александр Люшин (ЛДПР), сообщил краевой избирком в своем Telegram-канале 25 июля.

Как писал "Кавказский узел", жители Ставрополья не раз записывали обращения к президенту России с просьбой помочь в решении насущных проблем. Так, ставропольские чиновники вопреки неоднократным решениям суда отказываются предоставлять гарантированное законом жилье, объясняя это отсутствием средств, пожаловалась местная жительница Татьяна Бисаева, которая является сиротой.

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