Контрактник из Новороссийска осужден за самоволку

30 июля 2024, 06:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Новороссийске приговорил военнослужащего контрактной службы Алексея Парахина к пяти годам и трем месяцам колонии строгого режима, признав виновным в самовольном оставлении места службы в период мобилизации.

Как сообщал "Кавказский узел", после объявления мобилизации в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Новороссийский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Алексея Парахина виновным в самовольном оставлении части или места службы, пишет 29 июля "Коммерсант".

Суд установил, что военнослужащий контрактной службы Парахин 25 декабря 2023 года в период частичной мобилизации без уважительных причин самовольно оставил место службы, которым был временный пункт дислокации войсковой части. Он уехал домой. В пункт временной дислокации Парахина вернули 14 мая 2024 года.

Подсудимый свою вину признал, заявив, что хотел временно отдохнуть от военной службы. По его словам, он планировал после отдыха вернуться в часть. В содеянном он раскаялся.

Ранее Калининский районный суд Краснодарского края приговорил Парахина в 2,8 года колонии строгого режима, признав виновным в совершении преступления по части 1 статьи 161 (грабеж) и часть 3 статьи 158 (кража) УК РФ. В связи с заключением контракта о прохождении военной службы в сентябре 2023 года он был освобожден от наказания условно.

Военный суд счел, что исправление Парахина возможно только в условиях изоляции от общества и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и три месяца. Кроме того, к этому наказанию суд присоединил неотбытую часть наказания по приговору Калининского районного суда. Таким образом бывший военнослужащий осужден на пять лет и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что к шести годам условного срока приговорил Майкопский гарнизонный военный суд контрактника Владимира Назаренко за отсутствие в воинской части более четырех месяцев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.