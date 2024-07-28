Родители учеников из Баксана пожаловались на махинации со школьной формой

28 июля 2024, 10:41

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В городе Баксан Кабардино-Балкарии руководство школ требует, чтобы родители учеников покупали школьную форму в одном определенном магазине, пожаловалась в соцсети местная жительница. Часть комментаторов подтвердила ее слова, а другая часть посоветовала обратиться в прокуратуру.

Жалоба жительницы Баксана о том, что руководство местных школ требует покупать школьную форму для детей в определенном магазине, опубликована 27 июля в Instagram*-паблике goloskbr.

"Хочется пожаловаться, но вот только не знаю куда. Почему в школах Баксана требуют покупать форму в определенном магазине, в котором цены как в ЦУМе?" – задалась вопросом автор жалобы.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписано около 168 тысяч пользователей, на 10.40 мск набрал 475 отметок "нравится" и 171 комментарий. Их авторы возмутились действиями руководства школ.

"Может учителя хотят, чтобы форма была одинаковой и поэтому требуют? А так они не имеют права требовать", – отметила oksana_zekoreeva.

"Бизнес, ничего личного", – сыронизировала klaritta070.

"Правильно, давно пора поднять этот вопрос. Мало того, что цены как в ЦУМе, так ещё и качество материалов небезопасное", – отметила cherkesova.zalina.

Другая часть комментаторов пожаловалась на аналогичную проблему. "В нашей школе тоже требовали. Пришел новый директор и отменил. Только светлый верх и темный низ", – написал пользователь atelie_adana.

"В [одной из местных школ Баксана] тоже требуют. Некрасивая форма, что это такое вообще?" – возмутилась ev.geniya4686.

"В [одной из школ] Нальчика так же. Требует покупать форму в определённом магазине. И форма, кстати, очень некрасивая", – написала _oksik_007.

Еще одна часть пользователей посоветовала писать жалобы, в том числе – в прокуратуру. "Никто никого ни к чему не имеет права обязывать. Жалуйтесь", – написала anjelika_plennica_sultana_24.

"В прокуратуру надо сообщить просто, коллективно", – отметила bo_milana666.

"Вот, прям, в прокуратуру и пишите, не теряя время", – высказал схожее мнение пользователь a.b.1310.

На 10.40 мск на сайте администрации Баксана, прокуратуры Кабардино-Балкарии и Минпросвещения республики нет комментариев относительно жалоб местных жителей на махинации со школьной формой.

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