ДУМ призвало астраханок отказаться от никабов

26 июля 2024, 09:35

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Мусульманское духовенство Астраханской области рекомендовало местным жительницам воздержаться от ношения никабов в публичных местах.

"Кавказский узел" писал, что в Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля муфтият республики. На следующий день Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также ввело временный запрет на ношение никабов в республике. 7 июля муфтият Кабардино-Балкарии заявил, сославшись на мнения исламских ученых, что ношение никаба является обычаем, а не обязанностью мусульманок. Главное духовное управление мусульман Северной Осетии выступило с рекомендацией отказаться от ношения никабов, сообщил 8 июля ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия республики Ибрагима Дзагурова. Вопрос о запрете никабов не стоит в Северной Осетии, и муфтият не выступал с рекомендацией отказаться от их ношения, заявил заместитель муфтия региона. Связи между экстремизмом и одеждой нет, а для противодействия ему нужно развивать гражданские институты и повышать уровень жизни, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*. После атак боевиков в Дагестане, в республиках Северного Кавказа был поднят вопрос о запрете ношения религиозной одежды. Кто выступил против хиджабов и никабов, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Участники состоявшегося 24 июля заседания президиума духовного управления мусульман Астраханской области пришли "к единогласному мнению о необходимости рекомендовать астраханкам воздержаться от ношения никабов в публичных местах".

По мнению мусульманского духовенства, "существуют высокие риски проявления исламофобии в обществе", а также это "при определенных обстоятельствах может негативно повлиять на обеспечение мер общественной безопасности", говорится в телеграм-канале ДУМ Астраханской области.

Напомним, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать право образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды, а также наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды в школах и общественных местах носит антиисламский характер, уверены муфтии регионов Северного Кавказа. По их мнению, рекомендации муфтиятов о запрете никаба стали попыткой не дать использовать тему деструктивным силам, но в большинстве мечетей не будет предприниматься никаких мер, так как ношение никаба не нарушает нормы шариата.

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