Двое силовиков из Карачаево-Черкесии убиты в зоне военной операции

21 июля 2024, 12:57

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Керам Богатырев и Курман Башкаев убиты на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 70 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", на 17 июля представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми на Украине не менее 68 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит Керам Богатырев. В школе №5 Усть-Джегуты состоялось памятное мероприятие в честь Богатырева, сообщила администрация школы 15 июля на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте". В сообщении уточняется, что Богатырев являлся выпускником школы.

В другом сообщении администрация школы сообщила о том, что на Украине убит Курман Башкаев, который также являлся выпускником учебного заведения.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 70 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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