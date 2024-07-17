17 июля 2024, 22:32

Власти Карачаевска назвали имена трех убитых на Украине

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Рамазан Токов, Валерий Недорезов и Александр Чалдин убиты в боевых действиях, сообщил мэр Карачаевска. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 68 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Рамазан Токов, Валерий Недорезов убиты в военной операции на Украине, сообщил сегодня мэр Карачаевска Марат Урусов, отчитываясь в своем Telegram-канале о передаче орденов Мужества их родным.

Ранее Урусов также сообщал, что в ходе специальной военной операции убит Александр Чалдин. Об этом он информировал 16 февраля, сообщая об открытии "Парты Героя" в школе поселка Эльбрусский.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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