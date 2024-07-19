Жалобы жителей Кривой Балки остались без реакции руководства Дагестана

19 июля 2024, 23:10

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Минэнерго Дагестана пообещало работать над разрешением проблем с электроснабжением поселка Кривая Балка и садовых обществ, однако власти не отреагировали на обращение о проблемах с водоснабжением, заявили местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июля жители поселка Кривая Балка и десятков садоводческих товариществ записали видеообращение к Сергею Меликову, пригрозив выйти на акцию протеста из-за проблем с водой. Вода не поступает в поселок из-за низкого напряжения в электросети, пояснили они.

В Кривой Балке и многих расположенных рядом садовых обществах люди живут постоянно, хотя официального статуса населенного пункта у них нет, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Абдурахман. По его словам, на этой территории живут около 7 тысяч человек.

«Свет бывает с перебоями, постоянно скачет напряжение, из-за чего невозможно включить бытовую технику. С водой ситуация ухудшается с каждым годом. Водовода с питьевой водой у нас нет вообще, поливная ранее подавалась по графику, сейчас ее практически нет. У людей высохли все посевы, на обращения никто не реагирует», - рассказал мужчина.

Жительница дачного общества Земфира назвала водоснабжение основной проблемой людей в Кривой Балке.

«Сейчас нам говорят, что вода не поступает по причине отсутствия электроснабжения, так как не работают насосы. Многие установили дома многотонные баки для запаса воды, вырыли бассейны, чтобы копить воду для полива. Я покупаю питьевую воду, машина стоит около двух тысяч рублей. Ее мы используем для приготовления пищи, стирки, бытовых нужд, а также для полива. В месяц приходится покупать 2-3 водовозки. Иногда делимся водой с соседями-пенсионерами, которые не имеют возможности приобретать воду», - рассказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

В районе Кривой Балки находится 17 дачных обществ, поставщиком поливной воды для них является МУП «Садовник», подчиняющийся администрации Махачкалы, рассказала председатель садового общества "Медик" Эмма Омарова корреспонденту «Кавказского узла». Она отметила, что пока со стороны властей не было никакой реакции на обращение жителей садовых обществ.

«Сейчас организация (МУП «Садовник») объявлена банкротом, там есть внешний управляющий. Председатели садовых обществ сдавали им собранные с дачников деньги за воду, а на что их там тратят, неизвестно. Надеялись, что какие-то ремонтные работы проведут, наладят поставку воды», - пояснила Омарова.

Она подтвердила, что большинство людей постоянно проживают на дачных участках, но никакой инфраструктуры здесь нет. «Люди отвозят детей в близлежащие садики, школы, медпункта тоже нет. Водопровод не подведен, канализации нет. Для полива я построила бассейн, но из-за перебоев со светом насос невозможно включить, поливать (участок) нет возможности. Все посадки высохли. Нет возможности включить телевизор и кондиционер», - сетует Омарова.

По закону садовые товарищества не предназначены для постоянного проживания, обратил внимание юрист Али Алиев. «Для обеспечения водой и электроснабжением товариществ, в частности, в Кривой Балке, администрация города назначает управляющую компанию. Она должна заключать соответствующие договора с электросетями и водоканалом. Жители должны требовать от руководства УК выполнения всех обязательств», - сообщил юрист корреспонденту «Кавказского узла».

Информацию о том, что представители 63 дачных объединений обратились за помощью к главе Дагестана из-за проблем с электроснабжением, по причине которого выходят из строя насосы, подтвердила пресс-служба Минэнерго Дагестана в официальном Telegram-канале. Там заявили, что ситуация находится "на контроле" ведомства.

«Часть потребителей Кумторкалинского и Новолакского районов, а также Кировского района Махачкалы (среди них микрорайон Кривая балка), запитаны от подстанции 110 кВ «Шамхал». По данным филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», для решения проблемы в настоящее время идет строительство воздушной линии 35 кВ протяженностью 1,5 км. Она позволит перевести часть нагрузок с подстанции «Шамхал» на подстанцию 110 кВ «Стекольная». Кроме того, филиалом «Дагэнерго» реализуется инвестиционная программа, в рамках которой выполняются работы по реконструкции высоковольтной воздушной линии 35 кВ «Шамхал – Сулак» с отпайкой на подстанцию «Согратль». Предусмотрена замена существующего провода на провод с большим сечением», - говорится в публикации ведомства.

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