19 июля 2024, 22:11

Бастрыкин заинтересовался нарушением прав помощника инвалида в Кабардино-Балкарии

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Глава Следственного комитета России поручил проверить информацию о нарушении прав помощника инвалида из Нальчика, которому министерство труда и соцзащиты республики отказалось выплачивать зарплату. 

Сообщение о нарушении прав помощников инвалидов в республике распространил 18 июля житель Нальчика Эдуард Пуховский, незрячий инвалид первой группы.

Видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину Пуховский опубликовал в своем YouTube-канале “Взгляд слепого”. Он рассказал, что в Кабардино-Балкарии с сентября 2023 года заработала программа по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами: “помощник осуществляет уход, государство за это платит ему зарплату”. 

В ноябре 2023 года Пуховский заключил договор: по словам инвалида, он привлек в качестве помощника постороннего человека. “Между моим помощником и центром социального обслуживания населения Нальчика был заключен трудовой договор. В соответствии с этим договором мой помощник оказывает мне социальные услуги. В декабре 2023 года моего помощника вызвали и предложили написать заявление об увольнении. Пояснили, что у них такие правила и с января 2024 года будет заключен новый договор", - рассказал нальчанин. 

По словам Пуховского, в 2024 году новые договоры с помощниками так и не заключили. Из-за отсутствия договоров министерство труда и соцзащиты Кабардино-Балкарии отказалось выплачивать помощникам зарплату за январь и февраль. 

“А договор не был заключен из-за отсутствия нормативной базы. Предложили инвалидам за январь оплатить услуги помощника из собственных средств”, - рассказал Пуховский.

По словам инвалида, ему пришлось оплатить услуги помощника из собственных средств, а все чиновники, к которым он обращался, отказались решать проблему. Обращение, которое Пуховский направил в администрацию президент, перенаправили на республиканский уровень. Местные чиновники, по словам Пуховского, заявили, что работа помощников так и не будет оплачена, а средства, выделенные на оплату их труда, "освоены по назначению". 

19 июля Следственный комитет отреагировал на видеообращение Пуховского. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Кабардино-Балкарии организовать по заявлению нальчанина процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах, говорится в публикации официального Telegram-канала Следкома. 

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Примечание:

"Коммунальщики озвучили причины перебоев с горячей водой в домах жителей Нальчика", "Жильцы дома в Нальчике потребовали решить проблему с горячей водой", "Инвалид из Нальчика обратился к Путину с просьбой увеличить сумму выплаты". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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