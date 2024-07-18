Правозащитники усомнились в возможности для Идалова скрыться от следствия в Чечне

18 июля 2024, 21:14

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Чеченский адвокат Тимур Идалов, объявленный в розыск по делу об угрозах прокурору, вряд ли сможет скрываться в Чечне от следствия подобно фигурантам дела об убийстве Немцова, сочли опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", за нарушение меры пресечения в виде запрета определенных действий суд в Москве постановил поместить под стражу обвиняемого в угрозах прокурору Тимура Идалова после того, как он попал в больницу в Чечне. Из-за того, что силовики не смогли доставить Идалова в СИЗО, его объявили в розыск.

По версии следствия, 3 октября 2022 года Тимур Идалов в зале Никулинского суда Москвы высказал "угрозы применения насилия" в адрес прокурора. Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца", заявив, что у Идалова была перепалка с прокурором, и что спустя полгода реплику Идалова квалифицировали как угрозу. "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли", – процитировал Мусаев слова Идалова в адрес прокурора.

Адвокат Тимофей Широков усомнился в квалификации дела против Идалова. "Нужно смотреть в совокупности высказываний. В связи с чем это было произнесено, что предшествовало словам Идалова. Может это ответ на какую-то провокацию со стороны прокурора. Была, наверное, пикировка. Идалов не просто же так сказал. И, скорее всего, прокурор тоже что-нибудь ляпнул, например, пригрозил посадкой. По-человечески адвоката можно понять. Хотя необходимо быть в диалогах с представителями власти осторожным. Но экстремизма я здесь не вижу. Максимум по статье об угрозе насилием (статья 318) или оскорблении представителя власти (статья 319 Уголовного Кодекса России) могут быть обвинения", - пояснил он.

Глава Исследовательского центра "Сова"(признан иностранным агентом) Александр Верховский отметил, что для оценки высказывания Идалова не хватает контекста. "Возможно, звучит как угроза. Другое дело, что должны быть основания считать угрозу реальной. А тут надо много знать про всех персонажей истории, чтобы судить об этом. Но адвокатской палате уж точно стоило бы обратить внимание, даже если угроза вовсе не реальная ", - заявил он.

Председатель комитета "Гражданское содействие (Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» признана иностранным агентом)" Светлана Ганнушкина (Ганнушкина Светлана Алексеевна признана иностранным агентом) сомневается, что слова Идалова нужно трактовать как экстремизм. "Можно предположить, что человек это говорит в состоянии некоторого возбуждения. Но экстремизма в высказывании нет. Вообще сравнение с литературными или кино- и телегероями нельзя рассматривать как экстремизм", - отметила Ганнушкина.

В Чечне могут скрыться только те, кто имеют связи на высшем уровне и выдаче кого нет прямого интереса Кремля, полагает Широков. "Если человек без связей, его могут арестовать и отдать под суд и следствие в другой регион. Но если он под защитой местных силовиков, то вряд ли это возможно. Только если спецназ какой-нибудь похитит его. Но это чревато", - отметил Широков.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сомневается, что Тимур Идалов может пользоваться высоким покровительством. "Это распространяется на каких-то особых деятелей. На личных киллеров, к примеру. Бывало, что руководство федеральных органов подставляет служителей Кадырова, нарушая какие-то договоренности, из-за того, что они чеченцы, тогда власти в Чечне могут их в своём регионе оставить на воле. Что касается Тимура Идалова, то он свободный человек. Не служит ни кому. Работает адвокатом и свою позицию выражал открыто. Он в принципе всегда относился критически к российской системе правоохранительных органов и к судебной системе", - сказал Кутаев.

Фигуранты дела об убийстве политика Бориса Немцова, чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, и офицер батальона "Север" Руслан Геремеев так и не были опрошены в рамках расследования . Источники сообщали, что они выезжали в Объединенные арабские Эмираты, затем скрывались на территории Чечни. 26 марта 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что Руслан Геремеев находится на Украине. Правозащитники заявили, что следователи не предприняли должных усилий для их расследования, а сейчас поиски не ведутся. 13 июля 2017 года суд в Москве признал пятерых уроженцев Чечни виновными в убийстве и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет. Заказчик убийства установлен не был. Если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, их продолжат искать.

В то же время, по его мнению, чеченское руководство может проявить гуманность, если посчитает, что Идалова или кого-то ещё преследуют из-за национальной или религиозной принадлежности. "Тогда как минимум могут закрыть глаза на его нахождение в республике. Но я всё же сомневаюсь, что Идалов будет под защитой", - заключил Кутаев.

Для кого-то возможно укрыться в Чечне, для кого-то нет. Если иметь высоких покровителей, то можно.

Ганнушкина также считает, что укрыться в Чечне сложно без высокой поддержки. "Для кого-то возможно укрыться в Чечне, для кого-то нет. Если иметь высоких покровителей, то можно. Для людей, близких Рамзану — почему бы и нет. Но, к сожалению, на Тимура Идалова это вряд ли распространяется", сказала она.

Напомним, Тимур Идалов был задержан 12 апреля 2023 года, а затем арестован по подозрению в угрозе насилием прокурору во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ). 5 июля 2023 года стало известно, что мера пресечения адвокату изменена на запрет определенных действий - Идалову запрещено пользоваться интернетом и телефоном - а обвинение переквалифицировано на угрозу убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи 296 УК РФ).

Тимур Идалов как адвокат представляет интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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