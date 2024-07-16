16 июля 2024, 12:46

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Суд в Москве постановил поместить под стражу за нарушение домашнего ареста обвиняемого в угрозах прокурору Тимура Идалова после того, как он попал в больницу в Чечне. Из-за того, что силовики не смогли доставить Идалова в СИЗО, его объявили в розыск.

Как информировал "Кавказский узел", 19 ноября 2023 года стало известно, что адвокат из Чечни Тимур Идалов убедил Верховный суд изменить территориальную подсудность своего дела об угрозе прокурору. Дело передано из райсуда Москвы в подмосковные Химки.

Тимур Идалов объявлен в розыск, несмотря на срочную госпитализацию. Также ему изменили меру пресечения с запрета определенных действий на содержание под стражей в СИЗО, сообщило сегодня "ОВД Инфо"*.

Идалов проживает в Москве, ему было запрещено покидать квартиру с 22 вечера до 7 утра. 11 июля он был вынужден улететь в Чечню из-за ухудшения здоровья матери, он купил билеты на самолет в обе стороны, поскольку рассчитывал вернуться в Москву до вечера.

В Чечне у Идалова ухудшилось самочувствие, он был госпитализирован. Его защита уведомила об этом Химкинский городской суд, рассматривающий дело Идалова, а также надзорные органы.

Несмотря на это 15 июля прокурор потребовал изменить меру пресечения Идалову, суд удовлетворил его требование и Идалова объявили в розыск, отметило издание.

Напомним, по версии следствия, 3 октября 2022 года Тимур Идалов в зале Никулинского суда Москвы высказал "угрозы применения насилия" в адрес прокурора. Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца", заявив, что у Идалова была перепалка с прокурором, и что спустя полгода реплику Идалова квалифицировали как угрозу. Обращаясь к прокурору, Идалов всего лишь сказал: "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли", – отметил Мусаев.

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