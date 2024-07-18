18 июля 2024, 16:02

Полиция извинилась за избиение жителя Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель Приморско-Ахтарского отдела МВД принес извинения местному жителю Андрею Попову за избиение силовиком, сообщили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", замначальника полиции Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Евгений Волков обвинялся в причастности к избиению Андрея Попова после задержания, в мае 2022 года дело было передано в суд. Прокурор попросил для Волкова три года колонии, но после того как обвиняемый признал вину и принес извинения, попросил оштрафовать его. Суд обязал Евгения Волкова выплатить 50 тысяч рублей штрафа. Пытки являются тяжким преступлением, а решение суда стало чрезмерно мягким, констатировали правозащитники. Они отметили, что извинения в адрес Попова, произнесенные в суде, не могут быть приняты, так как он не присутствовал на заседании.

13 мая 2021 года стало известно, что заместитель начальника одного из районных отделов МВД Краснодарского края заподозрен в избиении задержанного. По словам правозащитников, были избиты Николай Бондаренко, Андрей Попов и Сергей Дузь, силовики требовали от них признаться в краже коров и отопительных котлов. Дело об избиении Попова передано в прокуратуру, дело Бондаренко возбуждено спустя год после инцидента, Дузь проходит свидетелем по делу, сообщили их представители. Силовики отрицают участие в избиении.

Руководитель осужденного сотрудника полиции принес извинения Андрею Попову за "умышленные и незаконные действия подполковника полиции в отставке Евгения Волкова, явно выходящие за пределы его полномочий", сообщила сегодня "Команда против пыток" ("Команда против пыток" признана иностранным агентом)

На сайте правозащитников опубликовано письмо Андрею Попову от 8 июля, подписанное начальником отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району Сергеем Горсковым. В нем указано, что оно направлено в ответ на поступившее обращение.

"Двенадцать лет как существует обязанность приносить извинения пострадавшим от незаконных действий сотрудников полиции. Однако мы из раза в раз наблюдаем, что руководители и сами виновные крайне редко и нехотя приносят извинения. Приходится им об этом напоминать, а иногда и добиваться через суд", - подчеркнул руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец. 

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Примечание:

"Обвиняемый по делу о разбое в Анапе заявил о физическом давлении", "Правозащитники потребовали наказать силовиков за избиение жителя Анапы", "Избиение сторожа на Кубани обернулось тремя уголовными делами против силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 июля 2024, 16:41

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