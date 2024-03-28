Решение суда по делу о пытках на Кубани возмутило правозащитников

28 марта 2024, 19:23

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Пытки являются тяжким преступлением, а решение суда приговорить силовика из Краснодарского края к штрафу в 50 тысяч рублей за избиение Андрея Попова стало чрезмерно мягким, констатировали правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", замначальника полиции Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Евгений Волков обвинялся в причастности к избиению Андрея Попова после задержания, в мае 2022 года дело было передано в суд. Прокурор попросил для Волкова три года колонии, но после того как обвиняемый признал вину и принес извинения, попросил оштрафовать его. Суд обязал Евгения Волкова выплатить 50 тысяч рублей штрафа.

13 мая 2021 года стало известно, что заместитель начальника одного из районных отделов МВД Краснодарского края заподозрен в избиении задержанного. По словам правозащитников, были избиты Николай Бондаренко, Андрей Попов и Сергей Дузь, силовики требовали от них признаться в краже коров и отопительных котлов. Дело об избиении Попова передано в прокуратуру, дело Бондаренко возбуждено спустя год после инцидента, Дузь проходит свидетелем по делу, сообщили их представители. Силовики отрицают участие в избиении.

В Команде против пыток* рассказали, что не ожидали настолько мягкого наказания для сотрудника полиции Евгения Волкова по делу о пытках задержанного по подозрению в краже Андрея Попова.

"В прениях мы оставили решение вопроса о строгости наказания на усмотрение суда. При этом мы просили лишить подсудимого права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и звания "подполковник полиции". Но мы, конечно, не ожидали настолько мягкого наказания за тяжкое преступление. Вопрос обжалования приговора пока что открытый: нам нужно согласовать позицию с потерпевшим. В этом деле обвиняемым был только Волков. Есть еще одно уголовное дело, где расследуется применение насилия в отношении Попова и стрельба холостыми патронами неустановленными сотрудниками правоохранительных органах. Но на данный момент это уголовное дело прекращено. Мы собираемся обжаловать постановление о прекращении и добиваться привлечения к ответственности всех виновных, а не только Волкова", - рассказал пресс-секретарь организации корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме этого, извинения силовика не были произнесены в присутствии Попова. "Извинения пока не могут быть приняты, потому что потерпевший Попов не был в судебном заседании, когда эти извинения были принесены. Пока что мы не обсудили с потерпевшим дальнейшие шаги по этому делу. Никакой помощи или компенсаций никто из сотрудников не предлагал. Попов уже проходил реабилитацию в виде санаторно-курортного лечения. В настоящее время, насколько мне известно, он в лечении не нуждается", - сообщил он.

Сам Попов был признан виновным по делу о краже. "По делу о краже суд признал виновным Попова и второго фигуранта и вынес обвинительный приговор. Попов частично признавал вину. Не могу сказать о влиянии избиения на приговор по краже, потому что не участвовал в деле о краже", - отметил представитель Команды против пыток*. Он добавил, что Попов находится на свободе.

Правозащитник Центра защиты прав человека "Мемориал"* считает провалом это решение суда. "Решение этого суда, по-моему, это провал всей судебной системы. Если после извинений за такое тяжкое преступление можно отделаться штрафом, то это значит, что пытки приравниваются к словесным оскорблениям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитника, с каждым годом все меньше судебных решений, лишающих свободы силовиков, которые пытали людей. "Фактов доказанных обвинений в реалиях российского правосудия много, но очень мало случаев реальных наказаний", - указал он.

Андрей Попов и его родные отказались от комментариев.

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