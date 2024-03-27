Полицейский из Краснодарского края приговорен к штрафу за избиение задержанного

27 марта 2024, 23:12

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Суд в Краснодарском крае приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей сотрудника полиции Евгения Волкова по делу о пытках задержанного по подозрению в краже Андрея Попова.

Как сообщал "Кавказский узел", замначальника полиции Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Евгений Волков обвиняется в причастности к избиению Андрея Попова после задержания, в мае 2022 года дело было передано в суд. Прокурор попросил для Волкова три года колонии.

13 мая 2021 года стало известно, что заместитель начальника одного из районных отделов МВД Краснодарского края заподозрен в избиении задержанного. По словам правозащитников, были избиты Николай Бондаренко, Андрей Попов и Сергей Дузь, силовики требовали от них признаться в краже коров и отопительных котлов. Дело об избиении Попова передано в прокуратуру, Бондаренко - возбуждено спустя год после инцидента, Дузь проходит свидетелем по делу, сообщили их представители. Силовики отрицают участие в избиении.

Оперативника Евгения Волкова осудили по статье о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Прокурор настаивал на реальном сроке для полицейского, однако после того, как Волков признал вину и извинился перед потерпевшим, прокурор попросил суд назначить ему наказание в виде штрафа — 50 тысяч рублей, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

Как следует из карточки дела на сайте Калининского районного суда Краснодарского края, дело Волкова поступило в суд 30 мая 2022 года, состоялись 27 судебных заседаний, приговор был вынесен 22 марта. Его текст на сайте суда к 23.10 мск не опубликован.

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