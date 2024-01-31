Колония. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру

31 января 2024, 16:57

Обвинение потребовало три года колонии за избиение задержанного на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор попросил приговорить к трем годам лишения свободы замначальника полиции Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Евгения Волкова, который обвиняется в причастности к избиению Андрея Попова после задержания.

Как сообщал "Кавказский узел", замначальника полиции Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Евгений Волков обвиняется в причастности к избиению Андрея Попова после задержания, в мае 2022 года дело было передано в суд.

13 мая 2021 года стало известно, что заместитель начальника одного из районных отделов МВД Краснодарского края заподозрен в избиении задержанного. По словам правозащитников, были избиты Николай Бондаренко, Андрей Попов и Сергей Дузь, силовики требовали от них признаться в краже коров и отопительных котлов. Дело об избиении Попова передано в прокуратуру, Бондаренко - возбуждено спустя год после инцидента, Дузь проходит свидетелем по делу, сообщили их представители. Силовики отрицают участие в избиении.

Дело против Волкова рассматривается в Калининском районном суде Краснодарского края по статье о превышении должностных полномочий (статья 286 Уголовного кодекса России). Гособвинение запросило для него три года колонии общего режима: прокурор считает, что вина подсудимого полностью подтверждается имеющимися в деле доказательствами, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

9 февраля с последним словом в суде выступит обвиняемый Евгений Волков, после суд вынесет приговор, говорится в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Волкова рассматривается с октября 2022 года, состоялось более 20 заседаний, они неоднократно откладывались из-за неявки потерпевшего, свидетелей и болезни судьи.

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Примечание:

"Избиение сторожа на Кубани обернулось тремя уголовными делами против силовиков", "Решение суда по делу двух силовиков обнадежило мать избитого краснодарца", "Жительница Кубани добилась компенсации за избиение силовиком".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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