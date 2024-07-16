16 июля 2024, 11:16

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Власти Дербента организовали отлов бродячих коров, хозяева их смогут забрать со спецплощадки после оплаты штрафа. Жители Дагестана, комментируя эту инициативу дербентских чиновников в соцсети, призвали провести аналогичные мероприятия и в других населенных пунктах. Они пожаловались на засилье безнадзорных животных.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане длительное время актуальна проблема с безнадзорными животными. Еще в 2016 году мэрия Махачкалы занялась отловом бродячих коров. Животные помещались на "штрафстоянку" на территории заброшенной фермы, откуда их хозяева могли забрать после оплаты штрафа в три тысячи рублей.

Власти Дербента организовали отлов безнадзорных коров, которые бродят по городу. Во временный загон помещено около 30 животных. Владельцы коров будут оштрафованы, передал 15 июля Instagram*-паблик golos.dagestan_.

Видео, на котором показан отлов безнадзорных коров в Дербенте, опубликовано 15 июля на YouTube-канале "Независимый и свободный Дагестан". На кадрах показаны несколько человек, которые загоняют в загон двух коров. В загоне при этом уже находятся несколько десятков животных.

Пост об отлове бродячих коров в Дербенте также опубликован 15 июля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписано более 198 тысяч пользователей. На 11.15 мск 16 июля эта запись набрала около 29 тысяч просмотров и 85 комментариев.

"На днях я наткнулась на трех лошадей. Они бежали. То ли их напугали, то ли они сами машин испугались. Огромные, бегут навстречу. Я чуть инфаркт не получила от страха. И это же город, центр, двор девятиэтажки – там куча детей играет, люди ходят. Что это такое, как так можно их отпускать? Они же, напуганные, растоптать могут – и ребёнка, и взрослого", – написала Farida Feridanim.

"Постоянно опасаешься, когда едешь на машине, что выбегут на дорогу", – отметил Abumuhammad V-Job.

"Очень хорошо делают. Ловите и в Махачкале", – написала Амина Халикова.

"Кизлярский район, село Старотеречное. Каждый вечер под моими окнами 60-70 голов скотины. Пожалуйста, умоляю, приезжайте, заберите всех", – обратилась Aisirat Alieva.

"Хозяев тоже надо поймать", – заявил Магомед Рабаданов.

"Ни пройти, ни проехать. Виновны безответственные хозяева. Выгоняют скот, а там - у кого во двор зайдет, у кого - в сарай, муку и всю картошку съест, у кого-то урожай растопчет и маленькие плодовые деревья сломает, сносят заборы и проникают в огороды. Не по вине животных это все, а по вине их хозяев. Нет ответственности за собственных животных, молоко и телёнка им надо, а смотреть – нет. Повсеместно нужно ввести штрафы", – подчеркнула Анна Алиева.

"Зачем заводить животное и потом не заботиться о нем? Правильно делают", – считает Мурад Магомедов.

На 11.15 мск на сайте администрации Дербента нет сообщений об отлове безнадзорных животных.

Напомним, ранее в Дагестане неоднократно происходили различные инциденты, связанные с бродячими животными. В мае 2017 года полицейский в Махачкале попытался застрелить бродячую корову. Когда это ему не удалось, патрульные попытались протаранить животное на служебном внедорожнике.

В результате корова была зарезана хозяином, пользователи соцсетей предположили, что она могла быть бешеной. Зоозащитники подвергли критике полицейских за стрельбу по корове на оживленной улице. Это является примером жестокого обращения с животными, заявили они.

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