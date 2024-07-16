Источники сообщили о задержании в Каспийске школьника за подготовку терактов

16 июля 2024, 08:33

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Силовики задержали в Каспийске 16-летнего подростка, который, по версии следствия, намеревался совершить теракты, в том числе в местной школе, сообщили источники.

По данным источника, силовики задержали в Каспийске местного жителя, состоявшего в запрещённой группе "Маньяки. Культ убийств", которая намеревалась совершить в Дагестане поджоги и взрывы.

В доме у задержанного обнаружены боеприпасы, "коктейли Молотова" и экстремистская символика, привел 15 июля телеграм-канал "Mash Gor" слова источника.

Речь идет о 16-летнем подростке, при обыске по его месту жительства найден подробный план школы, четыре майки с символикой запрещенной группировки "Маньяки культ убийства", а также две бутылки с "коктейлем Молотова". Силовики также нашли тайник подростка на стадионе "Труд", в котором было еще несколько бутылок с "коктейлем Молотова", сообщил 15 июля телеграм-канал "Baza" со ссылкой на источник.

На 08.30 мск на сайте МВД по Дагестану и на сайте следственного управления СКР по республике нет сообщений о задержании в Каспийске подростка за подготовку теракта.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. После этого духовенства республик Северного Кавказа выступили с рекомендациями ввести ограничения на ношение религиозной одежды.

23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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