Жители Южной Осетии возмутились заторами на границе

15 июля 2024, 23:33

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Пробки на границе с Россией стали обыденным явлением и многие жители Южной Осетии вынуждены по несколько часов проводить в очереди, ожидая пропуска, рассказали цхинвальцы. По их мнению, власти Южной Осетии должны решить проблему.

Как писал "Кавказский узел", перед парламентскими выборами, которые прошли 9 июня, жители Южной Осетии назвали пробки на КПП "Нижний Зарамаг" одной из важных проблем, требующих срочного решения"

Транскам – это единственная связь с внешним миром, и жители Южной Осетии вынуждены часто ездить в Северную Осетию Кому-то нужно попасть на прием к врачу, которого нет в Южной Осетии, нужно отвезти ребенка поставить брекеты, нужно получить права или решать какие-то бюрократические вопросы. Поэтому, чаще всего жители Южной Осетии ездят в Северную Осетию одним днем, утром туда – вечером обратно, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Кристина Лохова обычно ездит за материалами для своего бизнеса. Она говорит, что ездит редко, но пробки бывают всегда.

"Чтобы избежать пробок, я езжу на автобусе. Но сейчас и это уже проблема, потому что никто не хочет стоять в пробке, все едут на автобусе, а их только два рейса в день, и не хватает, конечно. Если бы автобусов стало больше, было бы удобнее, конечно. Если я еду на такси, то стараюсь выехать рано, часов в шесть. Хотя во сколько бы я не выезжала, всегда бывает пробка" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С автовокзала Цхинвала выезжает два небольших автобуса в 7 и 8 часов утра. Они заполняются очень быстро, всем желающим места не хватает. Причина их популярности в том, что автобусы заезжают на пункт пропуска вне очереди. Но они часто ломаются, а еще они не приспособлены для пассажиров с багажом. Подходят только для тех, кто ездит налегке, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Жанна Кокоева ездит во Владикавказ чаще, как правило, одним днем. "Мне надо было во Владикавказ к 9:15, была запись на это время. Я выехала в пять часов утра, и все равно чуть не опоздала. Приехала на место в 8:45. Машин на таможне было мало, но мы стояли минут 40, очередь вообще не двигалась. Потом запустили на территорию поста, там тоже простояли минут 20-30. Работала только одна линия. А на обратном пути, вечером того же дня, была огромная очередь. Мы стояли час, тогда работало уже три линии. Еще полчаса простояли внутри, уже когда мы заехали, открыли еще одну линию. Вот неужели нельзя, чтобы все линии работали постоянно? На этом посту в данный момент как есть как минимум 10 линий, с учетом грузовых", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пересекающих пунт пропуска возмущает медлительность работы. Хотя в прошлом году было объявлено о том, что пост в Нижнем Зарамаге будет реконструирован и там увеличат число линий, это бесполезно, если и те линии не будут работать, подчеркнули опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Южной Осетии.

Житель Цхинвала Александр Сагкаев ехал из Владикавказа в Цхинвал 13-го июля. "Когда я подъехал к посту, очередь была где-то 500 метров. Почти не двигалась. Минут через 15 позади меня тоже уже была такая же очередь из машин, как передо мной. Через полтора часа мы наконец подъехали ближе к воротам. Запускали очень медленно. Между мной и воротами было еще машин 10. У людей стали сдавать нервы. Стали сигналить, вся очередь стала сигналить. Знаете, стали пропускать заметно быстрее", - смеется Александр.

Тема пробок на таможне, как правило, звучала и во время президентских, и во время парламентских выборов. Хотя это пограничный пост Российской Федерации, решения проблемы требуют и от властей Южной Осетии, сказал председатель союза предпринимателей Южной Осетии Альберт Валиев. "А от кого это еще зависит, если не от властей Южной Осетии? Задача властей - это быть в курсе проблем и в свою очередь ставить их перед соответствующими структурами в России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, предприниматели, занимающиеся провозом товаров в республику из России, по-прежнему сталкиваются с этими же проблемами. Система все равно трудоемкая и громоздкая.

Из-за ужесточения процедуры таможенного контроля на границе с Северной Осетией значительно увеличились время оформления и риск отказа во ввозе товаров в Южную Осетию, пожаловались в декабре 2023 года предприниматели. На фоне сложностей с поставками выросли цены в магазинах Цхинвала, рассказали местные жители.

Несмотря на то, что объемы товаров, экспортируемые в Южную Осетию для масштабов России это не более статистической погрешности, внимание к этому процессу необычайно высокое, говорят собеседники корреспондента "Кавказского узла".

Экспортируемые товары вообще не принято так тщательно досматривать, сказала менеджер-логист Людмила Борисова, которая занимается оформлением машин с товаром. Она сотрудничает с югоосетинскими предпринимателями и помогает решать логистические задачи. По ее словам, сейчас через рентген на таможенном посту пропускают почти все машины с грузом.

"Досмотр с полной выгрузкой, у нас был два раза. А такой досмотр – это просто космическое удорожание товара. Надо платить складу, работниками склада, платить брокеру. Например, на таможню пришла информация, что в Южную Осетию провозят что-то незаконно, не декларируя. Таможня сразу "напряглась", и начинает досматривать все машины. Хотя экспорт досматривают крайне редко", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Произошло и подорожание. Еще год назад растаможка одной машины с товаром стоила 6-7 тысяч рублей, сейчас - 15 тысяч. "Сейчас все дорожает, сейчас инфляция просто космическая. Мне кажется, это не связно ни с экспортными пошлинами, ни с импортными пошлинами, просто идет рост цен везде. Брокер работает по лицензии, на определённом программном обеспечении, возможно, подорожала и лицензия, и программное обеспечение", - говорит она.

Предприниматель Ирма Валиева закупает товар непосредственно у производителей в России. Машина загружается, оформляется, пломбируется и взвешивается на месте загрузки. Несмотря на это, говорит она, на таможне все равно пропускают через рентген. "Хотя у нас опломбированная машина, вес соответствует тому весу, который был на выезде, но все равно прогоняют через рентген. Хотя машина бывает загружена таким образом, что сверху есть пространство для осмотра. Но все равно, каждый раз через рентген прогоняют. На грузинском посту ["Верхний Ларс"] так не делают, а у нас делают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сами условия и действующие нормы тоже усложняют работу предпринимателям. Тарифы они называют нелогично высокими. "Машина с двумя тоннами, если едет из Владикавказа, на килограмм товара получается 7 рублей 50 копеек только растаможка. Это очень много. Например, я везу картошку, которая стоит 20 рублей, на таможне она уже стоит 27.50, еще за топливо, еще на нашей таможне. Естественно, удорожание почти в два раза", - говорит Ирма Валиева.

Инал Габараев сам занимается провозом товаров на своей фуре. Говорит, что сейчас больших сложностей нет. Если все оформлено, брокеры сделали свою работу, то в среднем на таможенные формальности уходят сутки. Есть и те, кто возит небольшие партии на легковых автомобилях, на свой страх и риск. Сотрудники таможни могут и пропустить, посчитав продукты как для личного потребления. Но это бывает не всегда.

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