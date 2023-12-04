Усиление таможенного контроля привело к задержкам поставок товаров в Южную Осетию

04 декабря 2023, 19:26

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Из-за ужесточения процедуры таможенного контроля на границе с Северной Осетией значительно увеличились время оформления и риск отказа во ввозе товаров в Южную Осетию, пожаловались предприниматели. На фоне сложностей с поставками выросли цены в магазинах Цхинвала, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября стало известно, что таможенные брокеры Северной Осетии отказываются оформлять грузы, перевозимые в Южную Осетию, и объявили 15-дневную забастовку с требованием отменить новые требования таможни. Речь идет о требовании проводить стопроцентный досмотр таких грузов, пояснила югоосетинский брокер Людмила Борисова.

На многофункциональном пункте пропуска "Нижний Зарамаг" приостановлено оформление грузов, ввозимых из России, это обеспокоило югоосетинских предпринимателей, заявил 24 ноября президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Пост "Нижний Зарамаг" работает в штатном режиме, возразила таможенная служба России.

Ужесточение контроля на таможне создало проблемы поставщикам товаров

В конце ноября на телефоны предпринимателей пришла смс-рассылка о том, что с 23 ноября на 15 дней будет приостановлено оформление грузов в Южную Осетию, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» владелец магазина бытовой техники в Цхинвале Давид.

По его словам, это сообщение стало "предупредительным сигналом для всех предпринимателей не выезжать за товаром". "Однажды я уже попал под такое усиление контроля, и я бы второй раз такого никому не пожелал. Если такое усиление с проверками будет на таможне, я за товаром не поеду. Это значит, я везу полную фуру товара, доезжаю до таможни, подаю на таможне весь перечень товаров, и брокер начинает требовать разгрузить полностью фуру, далее он будет сверять весь перечень товаров в списке на соответствие их в фуре, по их количеству, наименованию, фирме-производителю, совпадению на цвет и так далее. И не дай бог, чтобы там хоть одна буква в наименовании не совпала или пропущена, всё - не пропускают", - рассказал предприниматель.

Он назвал такие условия "практически невыполнимыми". "Это я с собой должен грузчиков перевозить? Это пока мы там на складе загружаемся, потом доезжать до таможни и там снова все это выгружать, потом снова загружать. Это огромные расходы только на грузчиков, и постоянный риск – [надо] ничего не уронить, не задеть, не сломать, погрузить все правильно", - сказал Давид.

По словам предпринимателя, дополнительные расходы возникают также, если оплачивать все наименования товаров. "Понимаете, у всех товаров, у всех наименований есть свой налог. И мы если оплачивали, скажем, пять наименований, а провозили восемь наименований, то после вот этой смс-рассылки это означало, что мы оплатим все наименования. При этом мы ведь завозим очень маленькие количества, а оплата одна и та же, хоть на килограмм, хоть на тонну", - поделился бизнесмен.

Сложности возникли и у предпринимателей, которые занимаются продажей продуктов питания, рассказала владелица продуктового магазина Марина. "Есть товары, которые попадают под беспошлинную торговлю, и есть весь остальной перечень. И если брокеры сообщили об усилении, это ни о чем хорошем не говорит. Ну, выгрузим мы весь товар, посчитает всё брокер, потом обязательно кто-то в документах ошибется - либо в чеке, либо в декларации - и брокер расценит это как нарушение, и вы будете либо стоять там на таможне дня три-четыре, а там и товар, считай, уже подпортился", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Дефицита в связи с этим в магазине не возникло, отметила предприниматель. "Мы три дня назад завезли товар. Муж с водителем привезли - вроде как не было придирок [таможенников]. Там на таможне брокеров сменили. Цены приходится повышать, а как нам быть, если растут цены и на оптовых базах, закупочные стали расти, и брокеры [цены на] свои услуги подняли на весь перечень, и цена на бензин и дизель растет. Мы пытаемся держать цены, но не получается", - рассказала женщина.

В югоосетинском Таможенном комитете отказались от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", но один из сотрудников комитета сообщил, что на пункте пропуска Нижний Зарамаг «проблемы с пропуском товаров решили через замену брокеров». "Там сейчас проблем нет. Глава республики посодействовал в решении этой проблемы через Москву", - сказал он.

В октябре, после ввода Россией вывозных пошлин, продуктов в магазинах Южной Осетии стало меньше, позднее они появились, но заметно подорожали. Ситуация ударила и по простым жителям, и по предпринимателям, заявили в начале ноября югооосетинские политики. По их мнению, вопрос обложения пошлинами товаров нужно решать на уровне руководства России и Южной Осетии.

Жители Цхинвала пожаловались на подорожание продуктов

За последние несколько месяцев цены в магазинах Цхинвала выросли на 30-40 процентов, рассказали местные жители корреспонденту "Кавказского узла" (опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных).

"Килограмм апельсинов - 280 рублей, кофе самый дешевый «Лебо» стоил до начала СВО, до всех санкций 40 рублей, а сейчас он стоит 120 рублей. Ну, молочка (молочная продукция. – Прим. "Кавказского узла") сильно выросла в цене. То есть если раньше, приходя в магазин, я еще по пути складывала в магазине [товары в корзину] просто потому, что увидела, то сейчас [покупаю] строго по необходимому списку", - рассказала жительница Цхинвала Заира.

"Во Владикавказе огурцы «чеченские» стоят 78-85 рублей за килограмм. У нас огурцы - 150 рублей. И так во всем. Помидоры - 280 рублей килограмм. И нет никаких ни акций, ни скидок", - пожаловался другой житель Цхинвала.

Люди стали меньше покупать цитрусов, отметил продавец овощного магазина. "Раньше у нас вообще не было практики покупки пары штучек огурцов или помидоров. Брали всегда от килограмма и выше. Сейчас берут по два огурца, три томата, вот так. Экономить стали сильно и жалуются на цены", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

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