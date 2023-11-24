Требования таможенников возмутили предпринимателей Южной Осетии

24 ноября 2023, 11:04

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Предприниматели в Южной Осетии заявили о сложностях из-за приостановки оформления грузов на границе с Россией, таможенные брокеры объявили о забастовке. Президент Алан Гаглоев потребовал от чиновников решения проблемы. Таможенный пост на границе работает в штатном режиме, возразила сегодня Федеральная таможенная служба России.

Как писал "Кавказский узел", после ввода Россией вывозных пошлин в октябре продуктов в магазинах Южной Осетии стало меньше, позднее они появились, но заметно подорожали. Ситуация ударила и по простым жителям, и по предпринимателям, заявили в начале ноября югооосетинские политики. По их мнению, вопрос обложения пошлинами товаров нужно решать на уровне руководства России и Южной Осетии.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о проблемах, возникших на многофункциональном пункте пропуска "Нижний Зарамаг" на границе с Россией, где приостановлено оформление грузов, ввозимых из России, сообщает сегодня ТАСС.

По словам Гаглоева, с этой проблемой столкнулись югоосетинские предприниматели. "Накануне появилась информация о приостановлении оформления на МАПП "Нижний Зарамаг" грузов в Южную Осетию. Предприниматели и население республики взволнованы, их можно понять. Важно в кратчайшие сроки решить проблему", - заявил Алан Гаглоев.

По словам пресс-секретаря Гаглоева Натальи Босиковой в Москве с визитом находятся руководители правительства Южной Осетии. "В ходе визита по поручению президента Южной Осетии состоится встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, на которой также будут обсуждаться вопросы оформления грузов на МАПП "Нижний Зарамаг" и снятия для Южной Осетии вывозной пошлины. Глава государства взял под личный контроль решение вопроса с оформлением грузов на МАПП "Нижний Зарамаг", - цитирует Босикову агентство.

Таможенный пост «Нижний Зарамаг» работает в штатном режиме, заявила сегодня Федеральная таможенная служба России. "Среднесуточная пропускная способность МАПП «Нижний Зарамаг» на границе с Южной Осетией остается неизменной. За последние сутки оформлено 73 грузовых и 1107 легковых автомобилей, что соответствует среднедневному товаропотоку. За последнюю неделю таможенники выявили несколько случаев недекларирования товаров, заявление недостоверных сведений и уклонение от уплаты таможенных платежей, что наносит прямой ущерб экономике РФ. В отношении нарушителя были проведены досмотры и возбуждены дела об административных правонарушениях. Северо-Кавказское таможенное управление опровергает появившуюся в сети информацию о давлении ведомства на предпринимателей", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале ФТС.

23 ноября в соцсетях была опубликована информация о том, что таможенные брокеры Северной Осетии отказываются оформлять грузы, перевозимые в Южную Осетию, и объявили пятнадцатидневную забастовку с требованием отменить полный досмотр грузов, перевозимых в Южную Осетию, сообщило в тот же день "Эхо Кавказа"*.

Североосетинские брокеры протестуют против новых требований таможни – стопроцентного досмотра грузов, направляемых в Южную Осетию, поскольку воспринимают нововведение как административное давление, пояснила югоосетинский брокер Людмила Борисова.

"Никто не будет оформлять грузы, пока вот такое давление будет со стороны Северной Осетии. Таможня требует, чтобы был стопроцентный досмотр каждой машины. Это полная выгрузка, пересчет товара, потом загрузка обратно. Это значит, если, не дай бог, что-то найдется там незадекларированное, то последуют очень большие штрафы и очень большие задержки при оформлении. Брокер несет всю ответственность за то, что он заявляет в декларации отправителя. Если при досмотре там элементарно найдут какую-то вещь, которая не была указана в декларации, то у брокера будут проблемы. Им это зачем? Поэтому они отказываются оформлять", - привело ее слова издание.

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