Новые пошлины осложнили жизнь предпринимателям и покупателям в Южной Осетии

09 ноября 2023, 23:30

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После ввода Россией вывозных пошлин продуктов на полках магазинов Южной Осетии стало меньше, спустя время они появились, но заметно подорожали. Ситуация ударила и по простым жителям, и по предпринимателям, рассказали югоосетинские политики. По их мнению, вопрос обложения пошлинами товаров нужно решать на уровне руководства России и Южной Осетии.

С введением вывозных пошлин из России в Южную Осетии на короткое время с полок магазина пропали продукты первой необходимости, рассказал блогер "Кавказского узла" Алан Парастаев.

Об этом он писал в своем посте "Молоко кончается и нет яиц" на "Кавказском узле". "Вот что я наблюдал вчера в одном из самых посещаемых цхинвальских супермаркетов: из молочных продуктов осталось само молоко и пара видов кефира и сметаны в количестве тоже не более пары десятков. Сыра, творога нет. Как и нет яиц. Макаронные изделия остались только в мелкой упаковке – развесные ракушки, вермишель исчезли с полок дня два как тому назад. Яиц тоже нет уже с прошлой недели. Мясные и рыбные консервы поредели", - написал он в своем блоге "Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть" 17 октября.

Сейчас ситуация улучшилась, товары вновь появились в магазинах, сообщил Парастаев корреспонденту "Кавказского узла".

"В магазинах есть в принципе всё по сравнению с тем, что было неделю и две недели назад. Людей в магазинах тоже много, закупаются продуктами. Цены поднялись, например, яйца стоят 120 рублей. Сегодня говорил с одним поставщиком, который завозит из России оптом товар на свой склад, а потом развозит по маленьким магазинам. Он считает, что на цены влияют не столько пошлины, сколько общее подорожание продуктов на оптовых базах", - сказал блогер.

Вывозные пошлины не отменяют особого статуса Южной Осетии, считает бывший советник президента Южной Осетии по экономическим вопросам и бывший заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Сослан Джусоев. "Это статуса никакого не отменяет, но я, если честно, не назвал его особым именно в плане таможенного внешнеэкономического взаимодействия. У нас с Россией было заключено и сейчас действует соглашение о режиме торговли товарами. Его суть была в том, что стороны облагают ввозными таможенными пошлинами товары друг друга за рядом исключений, которые были тоже отдельно прописаны. Но сейчас Россия тоже ввела вывозные таможенные пошлины. Это другой вид пошлин, они в соглашение не входили, мы в своё время о них не очень-то и думали, потому что это в принципе такая ограничительная мера, и обычно вывозные таможенные пошлины применяются в отношении каких-то товаров стратегических или товаров двойного назначения. Но сейчас, исходя из состояния дел российской экономики, они решили их ввести в отношении широкого перечня товаров и, конечно, это очень негативно сказалось на социально-экономическом положении в Южной Осетии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гибкие экспортные пошлины введены с 1 октября на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка, сообщило правительство России 21 сентября. "Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой. Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен. Гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года", - указано в сообщении на сайте правительства.

Цены растут, но пока вопрос остаётся нерешенным, говорит Джусоев. "Мы же практически все из России импортируем. По сути дела цены увеличиваются на размер этой вывозной таможенной пошлины. Плюс для наших предпринимателей это создаёт проблемы - товар дорожает, и плюс у многих из них возникнут дополнительные проблемы с таможенным оформлением товаров. Вроде бы решают, вроде бы пишутся какие-то письма в Москву, вот недавно на парламентской сессии депутаты предлагали обратиться к депутатам Федерального Собрания России, чтобы они как-то поспособствовали, но пока вопрос не решён", - отметил он.

У предпринимателей и раньше были сложности с оформлением груза на таможне, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший кандидат в президенты Южной Осетии от партии "Развитие" и глава юго-осетинской общественной организации малого и среднего предпринимательства Альберт Валиев. "Естественно, когда оставляешь какую-то сумму при провозе, то это накладывается на конечную стоимость продуктов питания и других товаров. Помимо того и так сложная ситуация была с провозом товаров. Когда стоит пост, то всегда есть искушение что-то ещё дополнительно получить. Вот, например, у нас был беспошлинный провоз товаров, и несколько лет назад нам сказали, что товар нужно оформлять, то есть декларировать. Это декларация тоже обходилась в круглую сумму. Предприниматели сами не могли оформить документы, это не так просто. Даже если могли, все равно находились причины - запятую не там поставили или что-то ещё. 99 процентов предпринимателей не в состоянии сами оформить эти декларации. Естественно, они нанимали брокеров", - отметил он.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев обсуждал с предпринимателями проблемы, рассказал Валиев. "Этот вопрос мы тоже рассматривали, искали выход из ситуации, президент пригласил предпринимателей, и вот там очень много говорилось о "тёмной стороне" провоза. Очень откровенно предприниматели делились своими проблемами, раньше они не могли этого всего говорить, они опасались последствий", - сказал он. По его словам, предприниматели попросили главу Южной Осетии оказать содействие в том, чтобы уменьшить напряженность на таможне - получить возможность юридического и надлежащего брокерского сопровождения.

Правила провоза товаров меняют раз в несколько лет, и это перманентный процесс, считает Валиев. При этом цены на продукты растут, осложняя жизнь обычного покупателя. "Естественно, цены будут подниматься, тем более после введения пошлины. Брокеры также подняли цены на свои услуги, потому что работы у них теперь больше. В разы осложнилась жизнь для предпринимателей, и это все, конечно, бьет очень по карману социально незащищенных слоев населения", - подчеркнул он.

Вопрос особого статуса Южной Осетии беспокоит местных предпринимателей, подчеркнул политик. "Мы написали письмо послу Российской Федерации в Южной Осетии - очень попросили, чтобы у нас было какое-то особое положение, потому что мы полноценно в СВО участвуем, и мы все граждане России. Это нелогично, тем более мы позиционируем друг друга как основные стратегические партнеры. Масштаб тоже абсолютно маленький наш. Так и указали прямо в письме, что это в пределах статистической погрешности для России. То, что сейчас происходит на таможне - это абсурд. Такого ещё не было. Чиновники не могут это отрегулировать и пытаются обвинить предпринимателей в непомерном поднятии цен. Сложности, которые испытывают предприниматели, близко не стоят с тем, насколько повышаются цены", - сказал Альберт Валиев.

Между Южной Осетией и Россией не должно быть таможни, считает Валиев. "Когда цены повысятся, никто никому за это спасибо не скажет - это имидж республики, президента, и насколько мы знаем, он намеревается это решить. Естественно, это на нашем уровне не может решиться, это высшее руководство должно к какому-то соглашению прийти, чтобы раз и навсегда между нами не было таможни. Хотя бы, чтобы был такой режим, как у России с союзным государством Белоруссия", - резюмировал он.

"Кавказский узел" также писал, что жители Южной Осетии пожаловались на рост цен в начале 2022 года. Они рассказали, что им пришлось тратить деньги на вещи первой необходимости, экономя на развлечениях, одежде и отдыхе. Продукты питания в магазинах есть, но опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели посетовали тогда, что с каждой закупкой цены растут.

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