Жители кубанского поселка обратились в прокуратуру из-за добычи песка в русле реки Пшеха

14 июля 2024, 04:41

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64 жителя поселка Заречный в Белореченском районе написали заявление в Генеральную прокуратуру России и прокуратуру Краснодарского края с требованием дать ответы на вопросы о добыче гравия и песка в русле реки Пшеха.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля жители поселка Заречный Белореченского района пожаловались, что работы на реке Пшеха вызвали проблему с водоснабжением, а в самой реке стало меньше рыбы. Проблема с вывозом песка в промышленных масштабах с реки Пшеха существует уже давно. Активисты не имеют доступа к документам об этих работах, а власти не обращают внимания на предостережения, что масштабный вывоз песка нанес урон природе, отметили экологи.

23 июня в телеграм-канале "ЧП Краснодара и края" был опубликован пост о том, что отчаявшиеся жители поселка Заречный Белореченского района перекрыли дорогу грузовикам, вывозящим грунт из русла реки Пшеха. Жители пожаловались, что грузовики ездят днем и ночью, отчего в воздухе стоит пыль и людям нечем дышать.

13 июля жители поселка Зареченский Белореченского района отправили в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и прокуратуру Краснодарского края через электронную приемную коллективное заявление «требовательного характера». Под ним подписалось 64 человека. В заявлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") жители потребовали разобраться с круглосуточными работами по вывозу грунта из русла реки Пшеха.

Какое-то частное или юридическое лицо наживается на природных ресурсах, которые принадлежат народу, да и еще наносят вред здоровью жителей, материальный и моральный ущерб

В заявлении говорится, что "долгое время, а именно годы, мимо улиц Виноградная, Сиреневая, Вишневая, Каштановая, Абрикосовая поселка Заречный Белореченского района едут грузовые машины по грунтовой дороге и вывозят инертные материалы круглые сутки из реки". "Дорога грунтовая! Постоянно поднимается пыль, все имущество в частных домовладениях в пыли. Окна открыть ни днем, ни ночью невозможно. Помимо того, в ночное время суток, когда народ спит, стоит грохот не только от дробилок, но и от едущих грузовых машин. В настоящее время количество машин увеличилось, так как начали рыть в реке Пшеха. Какое-то частное или юридическое лицо наживается на природных ресурсах, которые принадлежат народу, да и еще наносят вред здоровью жителей, материальный и моральный ущерб", - задаются вопросом жители поселка.

Они потребовали разобраться, почему ведется расчистка русла реки Пшеха; кто контролирует "объем вывезенной гравийно-песчаной смеси на дробильно-сортировочный комплекс"; имеется ли у компании, которая занимается разработкой, лицензия и договор на пользование недрами; относится ли территория разработки к особо охраняемым природным территориям, какие предусмотрены мероприятия для компенсации ущерба экосистеме. Кроме того, их интересует, сколько уже добыто песчано-гравийной смеси и при строительстве каких государственных объектов она используется.

В случае, если не будут даны ответы на вопросы и не будет решен вопрос с вывозом гравия и песка, жители Заречного пригрозили перекрыть движение грузовикам.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители поселка признались, что не все рискнули подписать заявле6ние. Наталья заявила, что полностью против нелегального бизнеса, но боится расправы со стороны возможных криминальных структур. «Кто защитит меня и моих близких от произвола? У них деньги и власть. В органах власти - коррупция», - сказала она.

Жительница Заречного Татьяна рассказала, что с момента перекрытия дороги в конце июня ничего не изменилось. «Грузовики как двигались круглосуточно, так и продолжают двигаться мимо наших домов», - рассказала она.

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