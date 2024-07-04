Добыча песка в русле реки Пшеха создала проблемы жителям Кубани

04 июля 2024, 08:35

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Жители поселка Заречный Белореченского района пожаловались, что работы на реке Пшеха вызвали проблему с водоснабжением, а в самой реке стало меньше рыбы. Проблема с вывозом песка в промышленных масштабах с реки Пшеха существует уже давно. Активисты не имеют доступа к документам об этих работах, а власти не обращают внимания на предостережения, что масштабный вывоз песка нанес урон природе, отметили экологи.

23 июня в телеграм-канале "ЧП Краснодара и края" был опубликован пост о том, что отчаявшиеся жители поселка Заречный Белореченского района перекрыли дорогу грузовикам, вывозящим грунт из русла реки Пшеха. Жители пожаловались, что грузовики ездят днем и ночью, отчего в воздухе стоит пыль и людям нечем дышать.

Чиновники не обратили внимания на акцию протеста жителей Заречного

Согласно архивным данным, посёлок Заречный Белореченского района зарегистрирован в 1958 года решением Краснодарского крайисполкома, указала местная активистка Ирина Константинова.

"Во времена СССР тут был совхоз "Заречный-6". Выращивали овощи и фрукты. Во времена перестройки совхоз развалился, а к уже имеющемуся поселку земли сельхозназначения стали передавать под застройку ИЖС. Появились наряду со старыми новые дома. Оставлено несколько полей арендаторами под засев клубникой. У нас в поселке несколько улиц, но главная улица Комарова. Параллельно этой улице и едут груженные грузовики, что и возмущает жителей этих улиц", – сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, жители, которым мешают грузовики, своей акцией ничего не добились и создали общий чат в мессенджере, где решают куда писать жалобы, так как грузовики разбивают и без того плохие дороги поселка.

"Численность жителей поселка со времен СССР выросла в три раза ввиду того, что люди стали брать совхозные участки с разрешения властей и на них строить себе дома и вести подсобные хозяйства. Вода у нас артезианская. Стоят насосы. Но из-за того, что выгребают реку, то и вода стала пропадать. Протянут газ к каждому дому. В домах септики. Городской канализации нет. Мы находимся в 2-3 километрах от города Белореченск. Каждый час ходит общественный транспорт в город. Есть школа, детский сад, несколько магазинов продуктов, есть колония-поселение для трудных подростков. Дома продолжают строиться", – рассказала Константинова.

Ранее местные рыбаки постоянно сидели с удочками у реки, где было много рыбы. Но после того, как реку стали "расчищать", рыбы в ней стало значительно меньше, отметил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Николай.

Грузовики ездят по поселку круглосуточно, часть из них везет песок на разные частные карьеры, один из которых находится недалеко от участка реки, на которой проводятся работы по расчистке, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Светлана.

Экологи назвали системной проблему с вывозом песка из русла рек

3 июля эколог Евгений Витишко направил в органы власти запросы, попросив предоставить документы, на основании которых в русле реки Пшеха проводятся работы по расчистке и дноуглублению. По словам эколога, тревожный сигнал он получил от жителей поселка Заречный, которые за день до обращения к нему проводили акцию по блокировке проезда грузовикам, груженным речным песком. Со слов жителей, "расчистка русла реки" с загоном экскаваторов в реку и движением грузовиков по поселку началась в начале июня. Евгений Витишко побывал на месте события 1 июля и заснял происходящее на видео. С его слов, он так же пообщался с жителями, дома которых находятся в ста метрах от проводимых работ.

По словам Евгения Витишко, жителей, которые вышли на эту спонтанную акцию, в основном волновало, что грузовики круглосуточно едут мимо их домов, груженные речным песком, чем создают людям неудобства. Других жителей волнует экология. По его словам, он увидел, что происходящее – "экологическое преступления", о чем сообщил главе местной администрации, но ответа от него пока не получил.

Витишко отметил, что видел вырубленный федеральный лес и часть вырубленных лесов ООПТ регионального значения "Белореченский заказник", поврежденное русло реки, проложенную через реку дорогу, по которой грузовики вывозят песок, а также паспорт объекта, который не имеет ничего общего с производимыми действиями.

Проблема разграбления реки под видом "расчистки русла" давняя, указал эколог Дмитрий Шевченко. "Чистка" заключается в вывозе инертных материалов в промышленных масштабах на частные карьеры и продажу песка и гравия для строительства", – пояснил эколог корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, его экологическая организация неоднократно обращалась в прокуратуру по этому вопросу, но вопрос так и не был решен. Периодически "чистка" реки без каких-либо необходимых документов возобновляется и это проблема не только реки Пшеха, но и других горных рек края, где недобросовестные чиновники и предприниматели наживаются на недрах под видом "чисток", на что тратятся миллионы бюджетных рублей, отметил Шевченко.

Река Пшеха протекает в двух регионах – Краснодарском крае и Адыгее. Это левый приток реки Белой, которая относится к бассейну реки Кубань. Протяженность реки – 139 километров, площадь водосборного бассейна – 2090 квадратных километров. Река берёт начало в Адыгее между вершинами Фишт и Пшеко-Су. Само название реки адыгское и означает "песок", отметил Шевченко.

"Проблема с добычей песка в промышленных масштабах в реках Пшехе и Белая существует уже много лет. Оттуда от жителей всегда поступает много жалоб. На прошлой неделе люди от отчаянья и бездействия властей были вынуждены перекрывать там дорогу, протестуя против вывоза гравия. Из-за массового характера нарушений отслеживать каждый конкретный случай очень сложно даже для экологов. Но судя по имеющимся фотофактам, это не расчистка русла, а добыча в промышленных масштабах, так называемых общераспространённых полезных ископаемых. К ним относятся песок и гравий. Мероприятия по таким "расчисткам рек" организует региональная власть. Они же, собственно, и выступают заказчиками этих работ", – пояснил эколог.

Если речь идет о расчистке, то сначала должно проводиться обследование участка водного объекта. Должна быть пояснительная записка с указанием цели и конкретного места расчистки. Должны быть определены границы проведения расчистки. Документы должны быть публичными, чтобы каждый мог с ними ознакомиться. Но их в общем доступе нет, отметил Шевченко.

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