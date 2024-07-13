Заявление имама из Хасавюрта продолжило споры о запрете никаба

13 июля 2024, 11:04

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Духовенство не решается вводить запрет на никаб, поскольку это противоречит мусульманским правилам. Ни одежда, ни религиозные объекты не должны попадать под запрет из-за террористов и экстремистов, а общественную безопасность необходимо обеспечивать за счет работы профильных органов, заявил заместитель имама мечети Хасавюрта Камильгерей Салгереев.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдуллаев анонсировал фетву о запрете никаба. 2 июля руководитель отдела фетв муфтията Дагестана заявил, что оснований для всеобщего запрета никаба нет, но может быть введен временный запрет из соображений безопасности. 8 июля отдел фетв и примирения муфтията Дагестана был упразднен. Свое решение муфтий обосновал тем, что отдел "не отвечает своевременно на вызовы времени".

Видео, на котором заместитель имама Хасавюртовской центральной мечети Камильгерей Салгереев усомнился в необходимости запрета религиозной одежды, было опубликовано 6 июля в телеграм-канале "Голос Дагестана / Новости Дагестана".

Салгереев, выступая перед верующими, отметил, что запрет на религиозную одежду пока не введен. "Никто не сказал запрещено, никто не имеет [желания] выносить решения, выходящие за рамки шариата", – сказал он.

Обществу необходима безопасность, но есть различные государственные органы, которые обязаны ее обеспечивать. Эти органы финансируются государством, подчеркнул Салгереев. "Платят огромные зарплаты, пусть обеспечивают", – сказал он.

"Пусть они, эксперты, докажут, что "паранджа" имеет влияние на терроризм", – потребовал Салгереев.

"Давайте тогда автомобили запретим, на них тоже террористы ездят. Давайте одежду запретим, ее они тоже одевают. Много чего под этим вымышленным предлогом говорить. Завтра министерство культуры скажет, в мечети тоже ходят экстремисты, давайте их тоже закроем. Потом министерство по народным промыслам скажет, вообще и платок мешает нам. Нельзя, дорогие братья", – сказал он.

Этот пост в телеграм-канале "Голос Дагестана / Новости Дагестана", на который подписаны 376 тысяч пользователей, на 11.00 мск набрал 173 тысячи просмотров и более 15 тысяч отметок с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность комментирования.

Видео, на котором Камильгерей Салгереев высказался против запрета на религиозную одежду, было также опубликовано в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Табасаранский взгляд" на который подписаны около 5,5 тысячи пользователей. На 11.00 мск этот пост набрал 1734 просмотра и восемь комментариев. Их авторы поддержали Салгереева.

"Единственный человек, который не смерился с этим", – считает Захра Шахбанова.

"Не единственный. Ждем пока что просто", – заявил Саляфит Ат-Табасарани.

"Люди кидаются из крайности в крайность. Это от безделья", – сыронизировал Mugutdin Akhmedov.

"Вот таких людей пусть слушает Дагестан", – написал Саляфит Джамалов.

В поддержку Салгереева также высказался комментатор "Кавказского узла" francis_hayes.

"Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа" – было бы понятно, если бы такое говорили чиновники, но когда на это ссылаются как бы богословы, то извините… Ссылки на какую-то традиционную форму одежды кавказцев из уст муфтиев просто не уместны. Хотя бы потому, что ислам не делает различий между народами. Есть мусульмане и не мусульмане", – написал он 10 июля под публикацией блогера "Кавказского узла" о том, что имамы Северного Кавказа выступили против запрета религиозной одежды.

На 11.50 мск на сайте муфтията Дагестана нет комментариев относительно заявления Камильгерея Салгереева.

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