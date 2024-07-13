Российские военнослужащие в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео Минобороны России

13 июля 2024, 03:35

4400 бойцов из регионов юга России официально признаны убитыми на Украине

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Не менее 4400 бойцов из регионов юга России убиты в специальной военной операции на Украине, в то числе 2146 - из СКФО и 2254 - из ЮФО, следует из сообщений представителей властей и силовых структур. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным на 6 июля представители властей и силовых структур официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 4350 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Больше всего убитых - в Дагестане.

С начала проведения специальной военной операции на Украине представители властей и силовых структур признали убитыми как минимум 4400 бойцов из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

По официальным данным, на Украине убиты 2146 военных из СКФО. Больше всего убитых приходится на Дагестан – 942. Подтверждена смерть 293 бойцов из Северной Осетии, 437 военных из Ставропольского края, 191 силовика из Чечни (власти обнародовали имена 168 убитых, о гибели еще 23 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 151 бойца из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 134 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году), 67 – из Ингушетии и 65 – из Карачаево-Черкесии.

Убиты в ходе спецоперации, согласно официальным данным, 2254 бойца из регионов ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, убиты 831 силовик из Волгоградской области, 481 боец из Ростовской области, 451 военнослужащий из Краснодарского края, 345 военных из Астраханской области, 58 бойцов из Адыгеи, 88 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 июля 2024, 06:23

13 июля 2024, 05:29

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