Ростовчанин рассказал о падении зенитной ракеты на его дом

11 июля 2024, 09:21

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В Ростове-на-Дону на строящийся дом упала ракета, предположительно, выпущенная системой противовоздушной обороны во время отражения атаки беспилотников. После падения боезаряд не сдетонировал, ракету извлекли саперы, рассказал хозяин дома.

54-летний житель Ростова-на-Дону 8 июля приехал из Москвы и обнаружил ракету в стене своего строящегося дома, расположенного по переулку Синявский.

Ростовчанин обратился с правоохранительные органы, сотрудники которых заявили, что предмет, предположительно, является стартовым двигателем от ракеты противовоздушной обороны (ПВО). Ракета упала, предположительно, 5 июля в период с 03.00 мск до 05.00 мск во время отражения атаки беспилотников, передал 10 июля "Блокнот Ростов".

Упавшая ракета была извлечена саперами и изъята сотрудниками следственного управления СКР по Ростовской области. Пострадавших в результате падения объекта, а также разрушений нет, отметил 10 июля телеграм-канал "Че по Ростову".

Пост о том, что в Ростове-на-Дону на дом упала ракета, был опубликован в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Это Ростов, детка! Типичный Ростов-на-Дону", на который подписано более 353 тысяч пользователей. На 09.10 мск 11 июля эта запись набрала 414 отметок с реакцией пользователей и 44 комментария. Авторы некоторых из них призвали власти компенсировать ущерб владельцу дома.

"Компенсация за повреждения будет? И кто компенсирует – Минобороны или администрация города?" – спросил Максим Гоздецкий.

"Хозяину терпения, дай бог, чтобы все восстановили или компенсировали", – написал Николай Филатов.

На 09.10 мск на сайте администрации Ростова-на-Дону и на сайте Минобороны нет комментариев относительно падения ракеты на дом по переулку Синявский.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летательными объектами, в том числе – ракетами. В частности, 7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы.

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