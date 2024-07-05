Житель Карачаево-Черкесии арестован по подозрению в госизмене

05 июля 2024, 13:57

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Заключен под стражу житель Карачаево-Черкесии, подозреваемый в передаче информации украинским спецслужбам, сообщила ФСБ.

Житель Карачаево-Черкесии подозревается в передаче сведений украинским спецслужбам, возбуждено дело о госизмене (статья 275 УК РФ), сообщает сегодня республиканское УФСБ.

"По версии следствия, фигурант инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб, по указанию которых выполнял проверочные задания, передавал интересующие их сведения о событиях и лицах, которые могут быть использованы против безопасности РФ", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Силовики считают, что за выполнение заданий мужчина получал денежное вознаграждение. Во время следственных действий он дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в публикации.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

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