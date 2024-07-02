Житель Нальчика обвинен в причастности к террористической организации и нападении на военного

02 июля 2024, 05:33

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На рассмотрение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону поступило дело жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в участии в международной террористической организации и вооруженном нападении на военного.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), статье 317 (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования его законной деятельности) и части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

По данным следствия, мужчина, будучи сторонников "Исламского государства" («Исламское государство» запрещено на территории России), совершил вооруженное нападение на военнослужащего в Нальчике, а также угрожал применением насилия двух сотрудникам органов внутренних дел Кабардино-Балкарии. Он был задержан на месте преступления, пишет 1 июля "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру республики.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце мая Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии Кантемиру Нафедзову, признав его виновным в подготовке теракта в Нальчике и приговорив к 15 годам колонии строгого режима.

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