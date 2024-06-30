Ироничное видео о зарплате привело к увольнению участковой в Новочеркасске

30 июня 2024, 21:48

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Сотрудница Главного управления МВД по Ростовской области Ольга Гайдукова уволилась после своего видео о зарплате, набравшего популярность в соцсети. Она рассказала, что начальство не заставляло ее увольняться, однако упрекало в «позоре чести мундира».

В коротком видео, которое Гайдукова опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), высмеивается зарплата ростовских полицейских. На видео Ольга Гайдукова комично изображает радостные чувства, видео сопровождается надписью "как по мнению, начальника, я должна реагировать на свою зп", при этом на видео звучит табуирования лексика. Видео, опубликованное 8 июня, по данным на 21.40 мск 30 июня набрало 20 тысяч просмотров.

По словам девушки, после того, как видео набрало популярность, ей предложили уйти из полиции по собственному желанию. «Действительно уволилась, предложили уйти по собственному, что я и сделала», - сказала девушка, чьи слова приводит РБК.

«Решений этой ситуации мне особо не предлагали, аргументировали тем, что «опозорила честь мундира», все. Как я оцениваю решение? Может, и правильно сделали, но не мне судить, но никто из коллег не мог и подумать о таком исходе, все думали о выговоре каком-то и все, но получилось в итоге вот так», - пояснила Гайдукова. Она также рассказала, что сначала ей предлагали удалить либо все видео, либо страницу в Instagram, «но это было так сказано вскользь, что я даже не придала значения этому». «Да и ничего бы от их удаления не изменилось, так как видео уже разлетелось по всем пабликам», - отметила девушка.

На сайте Главного управления МВД России по Ростовской области нет комментариев в связи с увольнением сотрудника, высмеявшего размер зарплаты.

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