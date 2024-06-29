Движение по Крымскому мосту возобновлено

29 июня 2024, 11:10

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Возобновлено движение транспорта по мосту через Керченский пролив, приостановленное сегодня утром, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено сегодня примерно в 07.00 мск.

Ограничения на движение автотранспорта по Крымскому мосту, которые были введены ранее, отменены, сообщил в своем телеграм-канале информационный центр о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В очереди со стороны Тамани находится 255 транспортных средств, в очереди со стороны Керчи – 390, сказано в другом сообщении.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет моста был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два автодорожных пролета. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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