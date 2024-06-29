Беженцы из Палестины получили квартиры в Грозном

29 июня 2024, 02:44

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В Висаитовском районе Грозного состоялось открытие коттеджного городка, квартиры в котором получили 37 семей беженцев из Палестины.

Как информировал "Кавказский узел", в конце февраля мэрия Грозного отчиталась о начале строительства поселка для беженцев из Палестины в Висаитовском районе.

В Чечне проживают 209 беженцев из Палестины. Ранее глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

В Висаитовском районе Грозного 28 июня состоялось открытие коттеджного городка для беженцев из Палестины, построено пять многоквартирных домов, сообщает "Чечня сегодня".

Присутствовавший на открытии первый заместитель председателя правительства Чечни - министр автомобильных дорог республики Иса Тумхаджиев заявил, что "открытие домов для наших дорогих братьев и сестер из Палестины - это по-настоящему радостное событие". "Здесь, в России, вы в безопасности. Многие из вас уже учатся и работают. Очень рад, что на чеченской земле вы обрели второй дом", - добавил он.

Квартиры площадью более 140 кв. метров получили 37 семей (209 человек), строительство домов финансировал Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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