Строительство жилья для беженцев в Грозном. Стоп-кадр видео ИА "Грозный-информ" от 22.02.24, https://t.me/groznyinform/31838

22 февраля 2024, 23:18

Власти Грозного рапортовали о строительстве жилья для беженцев из Газы

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Котлованы подготовлены на участке в Висаитовском районе, где планируется построить жилье для палестинских беженцев. Строительство рассчитывают завершить летом, отчиталась мэрия Грозного.

Как писал "Кавказский узел",  власти Чечни сообщили о намерении построить для беженцев из Палестины жилой комплекс на 35 квартир. Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев сообщил сегодня, что 35 квартир будут построены, так как в республику приехало такое число семей беженцев, преимущественно это большие семьи. К  29 января Чечня приняла 206 беженцев из Палестины.

Информацию о ходе строительства поселка для жителей Палестины опубликовало сегодня агентство "Грозный информ" в своем telegram-канале.

"Работа с котлованами уже завершена. Завтра строители начинают армирование двух котлованов на плиту", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на мэрию Грозного. Окончание строительства объекта запланировано на лето 2024 года.

Как следует из приложенного к публикации видео, на участке вырыто несколько котлованов, видна арматура, доски.

Ранее глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Беженцы из Палестины отправлены в Нальчик и Черкесск", "Активисты сочли значительной помощь палестинским беженцам в Карачаево-Черкесии", "Палестинские беженцы указали на сложности с интеграцией в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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