Житель Ингушетии заподозрен в финансировании терроризма

28 июня 2024, 18:47

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Уроженец Малгобека, осужденный за незаконное хранение взрывчатых веществ, заподозрен в пособничестве участнику террористической организации. Подозреваемого этапируют из колонии в Ингушетию.

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ) в отношении уроженца Малгобека, сообщило сегодня следственной управление Следкома России по Ингушетии. "По данным следствия, 30 марта 2023 года подозреваемый оказал финансовую помощь находящемуся в розыске за совершение терактов участнику организации, признанной решением Верховного суда РФ террористической", - сказал представитель ведомства.

Следствие пояснило, что ранее подозреваемый был приговорен к трехлетнему сроку за незаконное хранение взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). "Следственными органами приняты меры по этапированию подозреваемого из исправительной колонии, расположенной на территории соседнего региона, в Республику Ингушетия для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств совершенного им преступления", - говорится в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что силовики объявили в розыск уроженку Назрани, которая восемь лет назад уехала в Сирию. По версии следствия, она вступила в террористическую организацию и собирала деньги на ее нужды.

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