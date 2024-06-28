28 июня 2024, 18:47

Житель Ингушетии заподозрен в финансировании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Малгобека, осужденный за незаконное хранение взрывчатых веществ, заподозрен в пособничестве участнику террористической организации. Подозреваемого этапируют из колонии в Ингушетию.

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ) в отношении уроженца Малгобека, сообщило сегодня следственной управление Следкома России по Ингушетии. "По данным следствия, 30 марта 2023 года подозреваемый оказал финансовую помощь находящемуся в розыске за совершение терактов участнику организации, признанной решением Верховного суда РФ террористической", - сказал представитель ведомства.

Следствие пояснило, что ранее подозреваемый был приговорен к трехлетнему сроку за незаконное хранение взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). "Следственными органами приняты меры по этапированию подозреваемого из исправительной колонии, расположенной на территории соседнего региона, в Республику Ингушетия для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств совершенного им преступления", - говорится в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что силовики объявили в розыск уроженку Назрани, которая восемь лет назад уехала в Сирию. По версии следствия, она вступила в террористическую организацию и собирала деньги на ее нужды.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители пяти регионов юга России задержаны по делу о финансировании терроризма", "Защита заявила о необоснованности приговора Дауду Мамилову", "Семья Хаважа Дербичева назвала расправой приговор по делу о финансировании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 июня 2024, 20:09

28 июня 2024, 19:26

28 июня 2024, 18:08

28 июня 2024, 17:19

28 июня 2024, 16:32

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи