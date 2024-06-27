27 июня 2024, 12:16

Ураган повредил древний монастырь в Грузии

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Монастырский комплекс XI века Алаверди, расположенный в крае Кахетия на востоке Грузии, получил множественные повреждения в результате урагана. Сильный ветер сорвал кровли с построек и повалил деревья.

25 июня в селе Алаверди в Кахетии прошел смерч и в результате оказался поврежден монастырский комплекс Алаверди – урон нанесен куполу церкви, кельям монахов.

Повреждения, нанесенные кафедральному собору Алаверди, изучены специалистами, которые определяют какие работы необходимо провести, сообщил заместителя министра инфраструктуры Грузии Илья Бегиашвили.

"Это объект культурного наследия, поэтому это непростая работа. Глубокая проработка нужна для того, чтобы процессы были спланированы. С сегодняшнего дня, вероятно, начнется процесс изучения, и я не знаю, сколько времени это займет, но специалисты расскажут нам, какие работы будут проводиться, в какие сроки они будут проводиться и какие объемы будут обсуждаться", – сказал Бегиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация чрезвычайная, заявил митрополит Авва Алавердельский, преподобный Давид.

"Ни одна из крыш не уцелела. Все крыши повреждены. С крыши купола была снесена жестяное покрытие. Специалисты должны всё оценить, потому что удар бури был очень сильным. Повреждения у всех построек монастыря", – рассказал в эфире телеканала "Мтавари архи" митрополит, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Алаверди – кафедральный собор и монастырский комплекс XI-го века. Расположен в поселке Алаверди, который находится в 20 километрах от административного центра Кахетии – города Телави. Алаверди является главным храмом Кахетии, сообщается на туристическом сайте V-georgia.com.

Ветер был настолько сильный, что перевернул машину с людьми. С купола церкви порывом ветра сорвало большой крест, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница социального предприятия "Голубой Алаверди" Нино.

В результате стихийного бедствия в Кахетии монастырский комплекс Алаверди получил значительные повреждения, сообщило Агентство по охране культурного наследия Грузии.

"В результате стихии сорвало жестяное перекрытие купола, пострадала южная часть храма, сломаны окна западной части храма и купола, повреждены жестяная крыша часовни и черепица на дворце епископа, обрушен балкон дворца, с купола упал крест, а также повреждена инфраструктура", – сказано в сообщении агентства, текст которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Определяется степень ущерба, в ближайшее время совместно с местной епархией и ее главой – митрополитом Аббой Алавердским Давидом –  будет составлен план мероприятий по реставрации, пояснило ведомство.

Необходимо как можно быстрее отремонтировать кровлю, чтобы не повредились уникальные фрески монастыря, отметил корреспонденту "Кавказского узла" эколог Лаша Чхартишвили.

В Алаверди находятся виноградники крупнейшей в Грузии винной компании "Бадагони", они также оказались повреждены ураганом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании Эрик.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Телави скорость ветра составляет 4 метра в секунду, переменная облачность, температура воздуха составляет +23 градуса. В ночь на 28 июня скорость ветра понизится до 2 метров в секунду, температура воздуха – до +13 градусов, также ожидается переменная облачность.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Непогода нанесла ущерб жителям Грузии", "Три села на востоке Грузии пострадали от непогоды", "Более 30 домов повреждены из-за непогоды в Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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