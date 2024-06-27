Более 600 человек поддержали петицио о расследовании дела Сулеймановой

27 июня 2024, 04:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петицию с требованием взять под контроль расследование дела об убийстве уроженки Чечни Седы Сулеймановой за полтора дня подписали 630 человек.

Как писал "Кавказский узел", в апреле стало известно, что Следком расследует дело Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Лену Патяеву. 25 июня Патяева заявила, что за три месяца следствие не пришло ни к каким выводам. По ее мнению, процесс расследования намерено саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Петиция "Правосудие для Седы Сулеймановой" на сайте Change.org, созданная подругой похищенной девушки, набрала первые 500 подписей в первые сутки после публикации, а по состоянию на 04.10 мск сегодня ее подписали 630 человек.

“Есть ли у меня план на случай, если следствие по делу Седы Сулеймановой затянется и так и не приведёт к результатам? Да, есть. В этом случае я снова сконцентрирую свои усилия на огласке”, - написала в июне Патяева в Telegram-канале кампании "Где Седа?".

По словам Лены Патяевой, она часто слышит мнения о бессмысленности кампании, поскольку многие уверены, что Седа убита.

"Я категорически не приемлю такую логику. Представьте, что кого-то из ваших друзей похитили средь бела дня, держали в неволе несколько недель или месяцев, а потом убили. Неважно кто (...), но сажать преступников не собираются - у них слишком высокая "крыша". Как вы к этому отнесетесь? Скажите: "О`кей, ну и ладно, буду жить дальше, одним другом больше, одним меньше, ничего страшного?" Или вы станете требовать правосудия? Для меня ответ очевиден. Виновные должны быть наказаны", - написала она, подчеркнув, что не собирается останавливать кампанию.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.