22 июня 2024, 00:55

Трое жителей Ростовской области заподозрены в подготовке теракта на железной дороге

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В Ростовской области задержаны молодой человек и двое подростков, которые, по данным следствия, пытались поджечь релейный и батарейный шкафы на железнодорожной станции, возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

По данным следствия, молодой человек 2005 года рождения и двое несовершеннолетних 2008 года рождения за деньги собирались вскрыть релейный и батарейный шкафы на станции "Шахтная-Горная" в Ростовской области и поджечь их. Сделать они это хотели по указанию куратора, поддерживающего Вооруженные силы Украины.

Всех троих задержали сотрудники спецслужб, пишет 21 июня ТАСС со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на теракт), решается вопрос об избрании совершеннолетнему задержанному меры пресечения.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области после начала специальной военной операции периодически происходят различные инциденты на железных дорогах, в том числе – поджоги релейных шкафов. Так, 21 мая был задержан 20-летний Гуково, который подозревается в поджоге релейного шкафа в Ростове-на-Дону. Он обвинен в теракте.

20 декабря 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что версии следствия и суда о мотивах поджога релейных шкафов выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

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Автор: "Кавказский узел"

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