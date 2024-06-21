Житель Нальчика заподозрен в призывах к экстремизму

21 июня 2024, 19:22

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Уголовное дело о призывах к экстремизму расследуется в отношении жителя Нальчика. Поводом для уголовного преследования стали публикации в соцсети.

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии и республиканского МВД "пресекли" действия 24-летнего жителя. По версии следствия, он распространял в одной из социальных сетей материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщило сегодня республиканское управление ФСБ.

Против нальчанина возбуждено уголовное дело по по статье о призывах к экстремисткой деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы), сообщило со ссылкой на ведомство РИА "Кабардино-Балкария". В сообщении не указано, избрана ли нальчанину мера пресечения.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июня республиканское управление ФСБ отчиталось об уголовном преследовании по этой же статье жителя Баксанского района.

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