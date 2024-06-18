Задержание сотрудниками правоохранительных органов. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ЮФО

18 июня 2024, 15:45

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в призывах к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Баксанского района подозревается в распространении в соцсетях призывов к экстремистской деятельности, сообщило ФСБ.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму в социальных сетях, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на  пресс-службу УФСБ России по Кабардино-Балкарии. Уголовное дело  расследуется по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в сети интернет (часть 2 статьи 280 УК РФ), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июня прокуратура Кабардино-Балкарии отчиталась о передаче в суд дела  жителя Нальчика, который знал о планах совершить теракты, но не сообщил об этом правоохранителям.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Лариса Барагунова рассказала суду про обыск и задержание", "Авторы обращения к Кокову связали с оглаской прекращение давления", "Дарья Полюдова этапирована в костромскую колонию".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 июня 2024, 16:36

18 июня 2024, 14:58

  • ЕСПЧ признал нарушением прав Олега Орлова* штраф за пикет

    Европейский суд по правам человека указал, что власти России, задержав правозащитника Олега Орлова* на пикете в поддержку Оюба Титиева и оштрафовав его за эту акцию протеста, нарушили права на свободу мирных собраний, личную неприкосновенность и беспристрастность суда. Несмотря на то, что Россия не выполняет решения ЕСПЧ, они важны, так как фиксируют допущенные нарушения, подчеркнул адвокат.

18 июня 2024, 14:02

18 июня 2024, 13:35

18 июня 2024, 12:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи