Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в призывах к экстремизму

18 июня 2024, 15:45

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Житель Баксанского района подозревается в распространении в соцсетях призывов к экстремистской деятельности, сообщило ФСБ.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму в социальных сетях, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Кабардино-Балкарии. Уголовное дело расследуется по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в сети интернет (часть 2 статьи 280 УК РФ), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июня прокуратура Кабардино-Балкарии отчиталась о передаче в суд дела жителя Нальчика, который знал о планах совершить теракты, но не сообщил об этом правоохранителям.

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