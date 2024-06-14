14 июня 2024, 23:59

Житель Нальчика обвинен в недоносительстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело жителя Нальчика, который знал о планах совершить теракты, но не сообщил об этом правоохранителям, отчиталась прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый с августа 2023 года по апрель 2024 года, в ходе личного общения с ранее знакомым ему жителем республики, получил информацию о вступлении ряда жителей Нальчика в состав запрещенной в России террористической организации, которые намеревались "совершить преступления террористической направленности на территории города". Однако, о данном факте в уполномоченные органы власти не сообщил, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии Кантемиру Нафедзову, признав его виновным в подготовке теракта в Нальчике и приговорив к 15 годам заключения.

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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