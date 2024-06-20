20 июня 2024, 04:02

Суд вынес приговор сотрудникам "Витас Банка" в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заира и Магомед Рахматулаевы приговорены к шести годам лишения свободы по делу о мошенничестве и отмывании денег. Суд признал их участниками преступной группы, созданной депутатом парламента Дагестана Магомедом Магомедовым. 

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2015 года депутат Народного собрания Дагестана Магомед Магомедов был приговорен судом к 16 годам колонии строгого режима, а его подельники Магомед Гаджиев и Сиражудин Абакаров – к 6,5 года и 6 годам соответственно. Они были признаны виновными в организации преступного сообщества и ряде других преступлений. Магомедову инкриминировали также вымогательство, грабеж, отмывание денег, мошенничество и подделку идентификационного номера автомобиля.

Согласно версии обвинения, в декабре 2011 года депутат парламента Дагестана создал преступное сообщество, в которое входили его брат – депутат собрания депутатов Хунзахского района Руслан Магомедов, председатель собрания депутатов поселка Дубки Казбековского района Сиражудин Абакаров, исполняющий обязанности директора филиала "Витас Банк" в Махачкале Мурад Казиахмедов и родственники депутата, в том числе  участковый по Хунзахскому району Камиль Батыров. Последний в июне 2022 года был осужден по делу о вымогательстве. 

Заместитель главного бухгалтера филиала «Витас Банк» в Махачкале Заира Рахматулаева и ее муж Магомед Рахматулаев, работавший в том же филиале начальником отдела экономической безопасности, признаны виновными в особо крупном мошенничестве, легализации незаконно полученных денежных средств и причастности к преступному сообществу. 

Как установили следствие и суд, Рахматулаевы входили в преступную группу Магомедова, которая действовала в Дагестане с 2011 по 2013 год. По данным следствия, группа из 11 человек, в числе которых были трое полицейских и нотариус, занималась хищением денег клиентов «Витас Банка». Заира Рахматулаева приходится родной сестрой бывшему депутату, отмечается в сообщении республиканского управления СКР. 

“После признания коммерческого банка банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 млн рублей, составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников банка. С 2011 по май 2013 года участники преступного сообщества путем обмана приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 млн рублей и легализовали его”, - говорится в публикации, размещенной на сайте ведомства 19 июня. 

Каждого из супругов суд приговорил к шести годам лишения свободы, отбывать наказание Рахматулаевы будут в колонии общего режима.

Руководитель филиала «Витас Банк» в Махачкале Мурад Казиахмедов ранее получил четыре года заключения, отметили в ведомстве.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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