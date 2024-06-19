Оставлено в силе прекращение дела об убийстве Умажат Гусейновой

19 июня 2024, 14:43

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Апелляционная инстанция признала законным решение суда в Махачкале прекратить уголовное преследование пенсионера МВД Тагира Велагаева, обвиняемого в убийстве бывшей жены Умажат Гусейновой.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2022 года кассационный суд отменил решение об освобождении от наказания пенсионера МВД Тагира Велагаева и направил дело на повторное рассмотрение в Верховный суд Дагестана. В октябре того же года Верховный суд республики вновь освободил Велагаева от ответственности и отменил обвинительный приговор. Отмена приговора необоснованна, так как заключение специалиста о состоянии аффекта было вынесено с нарушениями, заявил адвокат потерпевшей стороны Арсен Шабанов.

В марте 2020 года Советский райсуд Махачкалы приговорил Велагаева к двум годам ограничения свободы. Потерпевшая сторона не согласилась с тем, что преступление было совершено в состоянии аффекта, и в июне 2020 года Верховный суд Дагестана отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в районный суд. Там судья вновь приговорил Велагаева к двум годам ограничения свободы, но 16 марта 2022 года Верховный суд Дагестана сократил на три месяца срок наказания Велагаева и освободил его от ответственности из-за истечения срока давности и смягчающих обстоятельств.

Верховный суд Дагестана 18 июня оставил в силе решение Советского райсуда Махачкалы, который прекратил уголовное дело пенсионера МВД Тагира Велагаева, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "Травмпункт", адвокаты которого представляли в суде интересы потерпевшего. "Таким образом, мужчина вовсе избежал наказания за убийство бывшей супруги", - говорится в публикации.

Изначально дело расследовалось по статье 105 УК РФ (убийство), однако затем было переквалифицировано на часть 1 статьи 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта). "В марте 2024 года мужчине удалось избежать наказания, поскольку суд прекратил уголовное дело по нереабилитирующему основанию – «в связи с истечением срока давности уголовного преследования»", - говорится в публикации.

Дело Велагаева поступило в апелляционную инстанцию 21 мая, единственное заседание состоялось 18 июня, следует из карточки дела на сайте Верховного суда Дагестана. Текст судебного решения, по состоянию на 14.38 мск 19 июня, в карточке дела не опубликован.

Напомним, 5 февраля 2019 года между Велагаевым и его бывшей супругой, 48-летней махачкалинкой Умажат Гусейновой, произошла ссора, в ходе которой женщина высказалась о дочерях Велагаева от нового брака. После этого Велагаев, по версии следователей, нанес ей несколько ударов рукояткой травматического пистолета, а затем задушил. После возбуждения уголовного дела Велагаев дважды прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Сын убитой Шамиль Гусейнов считает, что Велагаев избежал наказания благодаря связям в правоохранительной системе.

Гусейнов подал иск с требованием компенсации с Велагаева. В марте 2023 года Советский райсуд Махачкалы назначил ему компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей - в 10 раз меньше, чем просил Шамиль Гусейнов.

Сын убитой счел назначенную сумму недостаточной и обжаловал решение суда. 27 марта 2024 года Верховный суд Дагестана увеличил втрое – до 1,5 миллиона рублей – сумму, которую Велагаев должен выплатить Гусейнову за убийство его матери.

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