Суд утроил компенсацию сыну убитой жительницы Махачкалы

30 марта 2024, 09:02

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Апелляционная инстанция увеличила с 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей сумму компенсации, которую должен выплатить пенсионер МВД Тагир Велагаев сыну убитой жительницы Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года Советский райсуд Махачкалы назначил компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей по делу об убийстве Умажат Гусейновой. Это в 10 раз меньше, чем просил потерпевший – сын убитой Шамиль Гусейнов. Он счел назначенную сумму недостаточной и заявил о намерении обжаловать решение суда.

В октябре 2022 года Верховный суд Дагестана после пересмотра дела повторно освободил от ответственности пенсионера МВД Тагира Велагаева по делу об убийстве его бывшей супруги Умажат Гусейновой. Отмена приговора Велагаеву необоснованна, так как заключение специалиста о состоянии аффекта было вынесено с нарушениями, заявил адвокат Арсен Шабанов, представляющий потерпевшую сторону. Сын погибшей женщины Шамиль Гусейнов подал иск с требованием 5 миллионов рублей компенсации с Велагаева.

Верховный суд Дагестана увеличил втрое размер компенсации за смерть Умажат Гусейновой, сообщил 29 марта в своем телеграм-канале правозащитный проект "Травмпункт", адвокаты которого представляли в суде интересы потерпевшего.

"Верховный суд Республики Дагестан изменил решение нижестоящей инстанции о взыскании с пенсионера МВД Тагира Велагаева 500 тысяч рублей, увеличив сумму компенсации до 1 500 000 рублей", - говорится в публикации.

Ранее потерпевшему присудили лишь 500 тысяч рублей, и он, не согласившись с решением, обратился в Верховный суд республики. "Судьи апелляционной инстанции сочли присужденную сумму недостаточной и увеличили ее в три раза", - сообщил "Травмпункт".

Иск Гусейнова к Велагаеву поступил в Верховный суд 28 февраля, единственное заседание состоялось 27 марта, указано в карточке дела на сайте суда. Информация о решении, по состоянию на 09.00 мск 30 марта, в карточке дела не опубликована.

Напомним, 5 февраля 2019 года между Велагаевым и его бывшей супругой, 48-летней махачкалинкой Умажат Гусейновой, произошла ссора, в ходе которой женщина высказалась о дочерях Велагаева от нового брака. После этого Велагаев, по версии следователей, нанес ей несколько ударов рукояткой травматического пистолета, а затем задушил женщину. После возбуждения уголовного дела Велагаев дважды прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Сын убитой Шамиль Гусейнов считает, что Велагаев избежал наказания благодаря связям в правоохранительной системе.

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